An Weiberfastnacht: Brings und Eko Fresh lassen es karnevalsmäßig bei "Unter uns" krachen

Kölle Alaaf! Auf den Straßen tummeln sich zahlreiche Jecken, in den Kneipen herrscht Hochbetrieb. An Weiberfastnacht (12.2.26) steht ganz Köln traditionell Kopf. Auch in der beliebten Familien-Daily "Unter uns" lässt man es an diesem Tag ordentlich krachen. RTL hat das Fastelovend-Fieber gepackt. Mittendrin? Die Kult-Band Brings und der kölsche Rapper Eko Fresh, die der Schillerallee im Rahmen eines musikalischen Gastauftritts ordentlich einheizen.

"Unter uns" und Köln? Für Peter Brings, der gemeinsam mit seiner Band bereits 1997 & 2014 in der Schillerallee performen durfte, ein perfektes Match: "Köln steht für Offenheit, Zusammenhalt und echte Geschichten - genau das spiegelt 'Unter uns' seit mehr als 30 Jahren wider. Die Serie erzählt vom täglichen Miteinander, von Konflikten und Versöhnung, von Nähe und Menschlichkeit. Das ist sehr kölsch: nicht perfekt, aber herzlich. Deshalb passt 'Unter uns' so gut zu dieser Stadt und zu den Menschen, die hier leben", so der Band-Frontmann im RTL-Interview.

Inhaltlich treten Brings und Eko Fresh übrigens als musikalischer Höhepunkt eines spannenden Kostümwettbewerbs in Erscheinung. Ute Huber (Isabell Hertel) und Ferhat Gülek (Harun Yildirim) duellieren sich unter anderem mit Dana Gülek (Viola Wedekind) und Benedikt Huber (Jens Hajek). Für eine Person endet das spaßige Event allerdings tränenreich ...

