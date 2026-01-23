PRESSEPORTAL Presseportal Logo

"Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" mischt ab dem 27. Januar live beim Dschungel mit

Köln (ots)

Der Dschungel hat ein neues Raubtier - Stefan Raab hat bei "IBES" ab Dienstag, 27. Januar ein kräftiges Wörtchen mitzureden! Seine Sprüche sind scharf wie australische Pfefferschoten, sein Auge für witzige TV-Ausschnitte ist so unerbittlich wie die Sonne über dem Outback - was liegt da näher, als dass Deutschlands kreativster Entertainer mit einer 30-minütigen Spezial-Ausgabe seiner "Stefan Raab Show" in den legendären Dschungel-Kosmos eintaucht. Stefan Raab zieht in sechs Live-Ausgaben von "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" um 23.30 Uhr sein satirisches Resümee und rundet so einen perfekten Dschungelabend ab.

Ausstrahlungstermine "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach", LIVE bei RTL und auf RTL+: Dienstag, 27.1., Mittwoch, 28.1., Donnerstag, 29.1., Dienstag, 3.2., Mittwoch, 4.2. und Donnerstag, 5.2., jeweils 23:30 Uhr

Produziert wird "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.

Tickets unter www.raab-tickets.de

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell

