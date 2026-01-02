RTL Television GmbH

Reality- und Neu-Dschungel-Star Samira Yavuz sorgt ab 2.2. für Chaos bei "Unter uns"

Köln (ots)

Es ist eine Riesenüberraschung! Reality-Star Samira Yavuz zieht es nicht nur in den australischen Busch, sondern auch in den Kölner Großstadt-Dschungel. Denn Samira wird ab dem 2. Februar 2026 (Folge 7800) auch (anfangs parallel) in der beliebten RTL-Daily "Unter uns" zu sehen sein. "Bei 'Unter uns' lernt man eine völlig neue Seite von mir kennen. Eine Seite, die ich im Reality-TV selten zeige: die halbwegs seriöse Version", scherzt Samira.

Inhaltlich schlüpft die 32-jährige in die Rolle einer medizinischen Fachangestellten. Als Dr. Sina Hirschberger (Valea Scalabrino) und Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) mit Samira Yilmaz ins Gespräch kommen, erfahren sie, dass sie in der jüngeren Vergangenheit von ihrem früheren Chef schlecht behandelt wurde und daraufhin ihren Job gekündigt hat. Das lässt Sina und Bambi hellhörig werden: Sie raten Samira, ihre Pläne, als Aushilfe in Gianni Aurinos (Stefano Ligorio) Pizzabude zu beginnen, noch einmal zu überdenken - und stattdessen in Sinas Praxis anzufangen.

"Eine ziemlich große Herausforderung", wie Samira Yavuz nun verrät: "Da erwartet man sicher etwas mehr Organisationtalent von mir. Meine Community ist das ja nicht unbedingt von mir gewohnt. Aber: keine Sorge! Ich bleibe mir trotzdem noch treu."

Treu will sich der Reality-Star auch im Dschungelcamp bleiben. Auf die Frage, mit welchen Stars aus der Schillerallee sie gerne eine Dschungelprüfung absolvieren wollen würde, wusste Samira sofort eine Antwort: "Ganz klar mit Benjamin Heinrich und Valea Scalabrino in der Prüfung 'Schillerallee-Auto-Chaos'! Einer hört nichts, einer sieht nichts und der Dritte darf nichts sagen, wenn ein Auto unfallfrei durch einen Parcours navigiert werden muss. Die beiden kennen sich gefühlt seit 300 Jahren. Ich wäre gespannt, ob sie auch blind und ohne Worte noch so perfekt harmonieren."

"Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. Unter uns ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es unter www.rtl-uhd.de.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell