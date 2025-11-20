Badische Zeitung

Berlins Hilfe für den Regenwald: Gut, aber nicht gut genug

Kommentar von Stefan Geyer

Die vermeintlich großzügige Geste der Bundesregierung bei der Weltklimakonferenz steht im Kontrast zu den geringen Ambitionen, daheim, die natürlichen CO2-Speicher zu schützen. Und zur Einordnung: Die Schwellenländer Brasilien und Indonesien geben genauso viel wie die reiche Bundesrepublik. Noch dazu wird die Summe auf zehn Jahre gestückelt; wir reden von 100 Millionen Euro pro Jahr. Die Förderung klimaschädigender Dieselmotoren lässt sich der Bund jedes Jahr mehr als sieben Milliarden Euro kosten. Damit Agrardiesel günstig bleibt, fließen mehr als 400 Millionen Euro; noch mehr, damit wir billig fliegen können. Wären wir nur an einer dieser Stellen zum Sparen bereit, könnten wir ein Vielfaches zum Erhalt des Regenwaldes beitragen, als dies nun geschieht. https://mehr.bz/khs325q

