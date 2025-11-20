PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Badische Zeitung

Berlins Hilfe für den Regenwald: Gut, aber nicht gut genug
Kommentar von Stefan Geyer

Freiburg (ots)

Die vermeintlich großzügige Geste der Bundesregierung bei der Weltklimakonferenz steht im Kontrast zu den geringen Ambitionen, daheim, die natürlichen CO2-Speicher zu schützen. Und zur Einordnung: Die Schwellenländer Brasilien und Indonesien geben genauso viel wie die reiche Bundesrepublik. Noch dazu wird die Summe auf zehn Jahre gestückelt; wir reden von 100 Millionen Euro pro Jahr. Die Förderung klimaschädigender Dieselmotoren lässt sich der Bund jedes Jahr mehr als sieben Milliarden Euro kosten. Damit Agrardiesel günstig bleibt, fließen mehr als 400 Millionen Euro; noch mehr, damit wir billig fliegen können. Wären wir nur an einer dieser Stellen zum Sparen bereit, könnten wir ein Vielfaches zum Erhalt des Regenwaldes beitragen, als dies nun geschieht. https://mehr.bz/khs325q

Pressekontakt:

Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Badische Zeitung
Weitere Storys: Badische Zeitung
Alle Storys Alle
  • 19.11.2025 – 22:00

    EU lockert Digitalrechte: In den USA knallen Korken / Kommentar von Sven Christian Schulz

    Freiburg (ots) - Nun sendet ausgerechnet Brüssel das fatale Signal aus, dass die Wirtschaft darunter leide, wenn Grundrechte gewahrt werden. Der gefährliche Fehlschluss: Wenn man nur die Regeln lockere, brumme in Europa plötzlich der Innovationsmotor. Doch es sind nicht Datenschutz und Bürgerrechte, die Europas Wirtschaft bremsen. Europäische Digitalkonzerne haben ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 22:19

    Vereinte Nationen: Gute Nachricht für Gaza / Kommentar von Daniela Vates

    Freiburg (ots) - Dieser Beschluss ist eine Sensation: Der UN-Sicherheitsrat hat eine Absicherung des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans für Gaza beschlossen. Russland und China haben ausnahmsweise mal nicht blockiert. Erstmals seit Langem erweist sich die für internationale Konfliktlösungen so wertvolle Organisation als handlungsfähig. Trump, ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 22:39

    Kein Bürgergeld für Ukrainer: Nicht zu Ende gedacht / Kommentar von Christiane Jacke

    Freiburg (ots) - Der Koalition geht es um ein Signal der sozialen Gerechtigkeit, dass sich Menschen nicht in staatlicher Hilfe einrichten, während andere für ihren Lebensunterhalt schuften müssen. Dieses Signal sendet das Gesetzesvorhaben durchaus. (...) Einsparungen aber liefert das Vorhaben insgesamt nicht. Denn Kosten werden nur umgelagert zu den Kommunen, was ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren