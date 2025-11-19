PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

EU lockert Digitalrechte: In den USA knallen Korken
Kommentar von Sven Christian Schulz

Freiburg (ots)

Nun sendet ausgerechnet Brüssel das fatale Signal aus, dass die Wirtschaft darunter leide, wenn Grundrechte gewahrt werden. Der gefährliche Fehlschluss: Wenn man nur die Regeln lockere, brumme in Europa plötzlich der Innovationsmotor. Doch es sind nicht Datenschutz und Bürgerrechte, die Europas Wirtschaft bremsen. Europäische Digitalkonzerne haben das Nachsehen, weil das Kapital fehlt. (...) Was Europa braucht, sind Investitionen. Dazu gehört, öffentliche Gelder konsequent in europäische Lösungen zu stecken statt in die Taschen der US-Giganten. Nein, die Champagnerkorken knallen an diesem Tag nicht bei kleinen Firmen in Europa - sondern bei datenhungrigen US-Techkonzernen wie Meta, OpenAI und Co. https://mehr.bz/ah201125a

Pressekontakt:

Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de

