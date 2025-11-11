Badische Zeitung

Rentenausgaben: Vertrauen schaffen

Kommentar von Wolfgang Mulke

Freiburg (ots)

Ohne Reformen steigt der Beitragssatz vom Ende des Jahrzehnts an weiter. Das macht vor allem den jungen Leuten und den Unternehmen Angst. Erstere befürchten, dass sie nur viel einzahlen müssen, aber am Ende ihres Berufslebens nichts mehr herausbekommen. Letztere sehen bei steigenden Arbeitskosten ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Das Vertrauen schwindet, dabei ist das Rentensystem dauerhaft stabil. Es muss nur immer wieder an sich ändernde Realitäten angepasst werden. Und es muss durch zusätzliche Vorsorge ergänzt werden. Dann haben auch künftige Generationen im Alter ein gutes Auskommen. https://mehr.bz/khs316q

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell