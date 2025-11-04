Badische Zeitung

Stellenabbau bei Jobrad : Das Ende

eines Booms

Kommentar von Bernd Kramer

Andere Anbieter sind auf den Fahrradleasing-Zug aufgesprungen. Der Wettbewerb ist härter geworden, was den Druck auf die Gewinnmarge erhöht. Hinzu kommt, dass mancher Fahrrad-Fan sein Zweirad heute wieder lieber kauft, als über den Arbeitgeber zu leasen. (...) Auch die Konjunkturschwäche bremst. Wo viel entlassen wird, werden keine neuen Dienstradverträge geschlossen. Um gegenzuhalten, muss Jobrad Abläufe optimieren und mit Innovationen punkten. Das weiß die Führung: Ziel ist schon länger, Jobrad zu einem nachhaltigen Mobilitätskonzern zu machen, der auf mehreren Füßen steht. https://mehr.bz/ah041125a

