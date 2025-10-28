PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

Kauflaune: Ein gutes Gespür
Kommentar von Bernd Kramer

Freiburg (ots)

Viele Bundesbürgerinnen und -bürger haben ein gutes Gespür für die wirtschaftliche Entwicklung. So gehen sie zurecht davon aus, dass die realen Einkommen in der nächsten Zeit keine gewaltigen Sprünge nach oben machen werden. Einer der Gründe dafür ist, dass die Nachrichten über die Streichung von Arbeitsplätzen bei Industrie-Ikonen wie Bosch ihre Spuren in den Köpfen der Menschen hinterlassen. Hinzu kommt der Abbau von Stellen bei mittelständischen Betrieben, die nicht so bekannt sind. Werden weniger Arbeitskräfte benötigt, drückt das auf das Lohnwachstum. Das für die Bundesrepublik so wichtige verarbeitende Gewerbe ist dabei ein Taktgeber für den Rest der Wirtschaft. Nun werden manche sagen: Schaut her, die Industrie erholt sich doch. Das stimmt, aber ein Aufschwung, der die Einkommen dauerhaft und stabil steigen lässt, sieht anders aus. https://mehr.bz/ah291025a

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

