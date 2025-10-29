PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

Situation in Nahost: Rückfall in den Krieg droht
Kommentar von Can Merey

Freiburg (ots)

Die israelische Regierung und die Hamas werfen sich gegenseitig vor, die jüngste Eskalation verschuldet zu haben. Problematisch an der Vereinbarung war von Beginn an, dass die Konfliktparteien selbst kein echtes Interesse daran zeigten, den Krieg zu beenden. Sowohl dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als auch der Hamas-Führung scheint seitdem jeder Grund recht, wieder auf Gewalt zurückzugreifen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Vermittler ihren Druck nicht nur aufrechterhalten, sondern verstärken. Besonders gilt das für Trump, der den Ernst der Lage bislang nicht erkennt oder herunterspielt. Dabei droht ein erneuter offener Krieg, der es sowohl Netanjahu als auch der Hamas ermöglichen könnte, sich weiter an die Macht zu klammern. Für die Menschen im Gazastreifen wäre es die Fortsetzung eines Albtraums. https://mehr.bz/ah301025a

