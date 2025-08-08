PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Netanjahus Starrsinn

Frankfurt (ots)

Die israelische Regierung will den Militäreinsatz im Gazastreifen ausweiten und die Stadt Gaza einnehmen. Damit wischt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Bedenken des eigenen Militärs genauso bei Seite, wie er sich weiter gegen die Mehrheit der eigenen Bevölkerung stellt, die wie viele Länder zu Recht das Ende des Krieges gegen die Hamas fordert. Die Folgen dürften verheerend sein. Netanjahu führt die nach 22 Monaten Krieg ausgelaugte israelische Armee in einen wohl verlustreichen Häuserkampf. Zudem müssen zuvor erneut Zigtausende Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben werden. All das, obwohl die radikal-islamistische Hamas militärisch keine Bedrohung ist. Natürlich darf nicht vergessen werden, dass die Hamas den Krieg mit dem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 begonnen hat. Nach den israelischen Erfolgen gegen die Hamas, die Hisbollah und den Iran wäre es an der Zeit, die militärischen Erfolge in politische zu verwandeln.

