SWR - Südwestrundfunk

1. Platz der SWR Bestenliste im April 2025: "Drei Wochen im August"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Roman von Nina Bußmann/ 10 neue Leseempfehlungen für April auf SWR.de/bestenliste

Der Roman "Drei Wochen im August" von Nina Bußmann steht im April 2025 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt von Elena, die mit ihren Kindern drei unbeschwerte Wochen in einem abgelegenen Ferienhaus an der französischen Atlantikküste verbringen will. Ihr Mann ist zu Hause in Deutschland geblieben, die Ehe läuft nicht gut. Dafür hat Elena die Babysitterin Eve und eine Freundin der 13-jährigen Tochter mitgenommen. Doch was als entspannte Auszeit beginnt, wird immer stärker bedroht: Die ausgetrockneten Wälder stehen in Flammen, unangekündigte Gäste tauchen auf, Konflikte spitzen sich zu. Bis eines der Mädchen plötzlich verschwindet.

Platz 2: "Air"; Platz 3: "Der Teufel"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste April belegt "Air" von Christian Kracht, "Der Teufel" von Andreas Maier folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. April 2025, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

Leseempfehlung:

Nina Bußmann: "Drei Wochen im August", Suhrkamp Verlag, 317 Seiten.

Vollständige Bestenliste zum Download:

https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literatur

Die SWR Kultur App für Android und iOS: http://www.swrkultur.de/app

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Rechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell