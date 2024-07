Constantin Film

SEPTEMBER 5

THE DAY TERROR WENT LIVE

Weltpremiere auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig

Kinostart am 7. November 2024

München (ots)

Am 7. November 2024 bringt Constantin Film den neuen Spielfilm SEPTEMBER 5 von Regisseur Tim Fehlbaum in die deutschen Kinos. Der mehrfach preisgekrönte Schweizer Regisseur erzählt darin die Geschichte des Olympia-Attentats von 1972 aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Nie zuvor wurde dieses historische Ereignis, das zugleich die Stunde Null des transnationalen Terrorismus markiert, aus Deutschland heraus filmisch fürs Kino aufgearbeitet. Was als reine Sportberichterstattung begann, entwickelte sich an diesem Tag zu einer Live-Übertragung, die die Welt für immer verändern sollte. Zum ersten Mal sieht sich ein Fernsehteam mit der Herausforderung der Terrorberichterstattung konfrontiert und muss sich fragen, inwieweit seine Arbeit die Ereignisse beeinflusst. Ein Film über die Verantwortung der Medien - nicht nur in den siebziger Jahren.

SEPTEMBER 5 feiert seine Weltpremiere am 29. August 2024 auf der 81. Biennale: Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig gaben bekannt, dass SEPTEMBER 5 als Eröffnungsfilm der Wettbewerbssektion Orizzonti Extra gezeigt wird.

Kurzinhalt: München, 5. September 1972, zehnter Wettkampftag der Olympischen Sommerspiele. Erstmals seit 1936 wieder in Deutschland, sollten es die "heiteren Spiele" werden und der Welt das Bild eines neuen, liberalen Deutschlands vermitteln. Doch um 4.40 Uhr hört die Frühschicht des amerikanischen Senders ABC Schüsse aus dem nahe gelegenen Olympischen Dorf. Eine Gruppe palästinensischer Terroristen hat elf Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln genommen. Gegen den Widerstand der eigenen Nachrichtenabteilung berichtet das ABC-Sports-Team live über die 21-stündige Geiselnahme. Erzählt wird die Geschichte von Geoff (John Magaro), einem jungen, ehrgeizigen Producer, der sich bei seinem Chef, dem legendären Roone Arledge (Peter Sarsgaard), beweisen will. Mit Hilfe der deutschen Dolmetscherin Marianne (Leonie Benesch) übernimmt Geoff unerwartet die Leitung der Live-Sendung. Während die Zeit drängt, widersprüchliche Gerüchte die Runde machen und das Leben der Geiseln auf dem Spiel steht, muss Geoff schwierige Entscheidungen treffen und sich mit seinem eigenen moralischen Kompass auseinandersetzen. Wie soll man über eine solche Situation berichten, wenn die Täter die mediale Aufmerksamkeit für ihre Zwecke nutzen?

In den Hauptrollen spielen Peter Sarsgaard (MEMORY, "Aus Mangel an Beweisen"), John Magaro (THE BIG SHORT, PAST LIVES), Ben Chaplin (MORD NACH PLAN, "The Nevers") sowie Leonie Benesch (DAS LEHRERZIMMER, "Babylon Berlin"). In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem die Darsteller*innen Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun sowie Benjamin Walker.

SEPTEMBER 5 ist eine Produktion von BerghausWöbke Filmproduktion (Thomas Wöbke, Philipp Trauer) und Projected Picture Works (Sean Penn, John Ira Palmer, John Wildermuth) in Co-Produktion mit Constantin Film (Constanze Guttmann, Rüdiger Böss) und ERF (Christian Reitz). Der Thriller, nach einem Drehbuch von Moritz Binder und Tim Fehlbaum, wurde größtenteils in den Bavaria Studios und an Originalschauplätzen in München gedreht. Das Szenenbild stammt von Julian R. Wagner, die Bildgestaltung von Markus Förderer und der Schnitt von Hansjörg Weißbrich.

SEPTEMBER 5 wurde gefördert vom FFF Bayern, Bayerischer Bankenfonds, Hessen Film & Medien, der FFA, dem DFFF sowie dem BKM.

Kinostart: 7. November 2024 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, u.a.

Drehbuch: Moritz Binder, Tim Fehlbaum

Regie: Tim Fehlbaum

Produzenten: Philipp Trauer, Thomas Wöbke (BerghausWöbke Filmproduktion), Tim Fehlbaum und Sean Penn, John Ira Palmer, John Wildermuth (Projected Picture Works)

Co-Produzent*innen: Geoffrey Mason, Constantin Film (Constanze Guttmann, Rüdiger Böss), Edgar Reitz Filmproduktion (Christian Reitz)

