Silverfort unterstreicht seinen Anspruch auf Identitätssicherheit mit patentierter Architektur und neuer Marke, da die Nachfrage auf dem Markt zunimmt

Boston, 6. März 2025 (ots/PRNewswire)

Einführung von Runtime Access Protection (RAP), das die erste End-to-End-Identitätssicherheitsplattform ermöglicht, die jede Identität in hybriden Umgebungen schützt und isolierte Kategorien wie NHI, PAM, MFA, ITDR und ISPM durchbricht

Neue Marke signalisiert Silverforts nächstes Kapitel der Innovation und des Wachstums im Bereich der Identitätssicherheit

Silverfort, der führende Anbieter von End-to-End-Identitätssicherheit, gibt Details zu seiner patentierten Runtime Access Protection (RAP)-Technologie bekannt und enthüllt gleichzeitig seine neue Marke. Mit der Silverfort Identity Security Platform sorgt RAP für die Sicherheit von Identitäten in Systemen und Umgebungen, die bisher nicht geschützt werden konnten. Es durchbricht Silo-Strukturen, beseitigt blinde Flecken und und verschafft Unternehmen erstmals verwertbaren Einblick in ihre gesamte Identitätsstruktur – in der Cloud oder On-Prem, bei menschlichen Identitäten oder Maschinen. Führende Unternehmen auf der ganzen Welt – darunter Airbus, Channel 4, Coop, Kayak, Ryanair, Rio Tinto, Swiss Automotive Group, Singtel und UPS – vertrauen Silverfort. Silverfort analysiert und verifiziert täglich über 10 Milliarden Authentifizierungen und erkennt im Durchschnitt 34.000 Identitätsverletzungen und -bedrohungen pro Kunde. Die Plattform lässt sich 17-mal schneller einrichten als herkömmliche Identitätssicherheitslösungen und bietet so eine bessere Time-to-Value.

Die Identität stellt das schwächste Glied in der Unternehmenssicherheit dar, da kompromittierte Anmeldedaten für 80 % aller Sicherheitsverletzungen verantwortlich sind. Jahrelang verwalteten Unternehmen ihre Identitäten mit einem Flickenteppich aus On-Premise-Identitätsmanagement-Tools, einem oder mehreren Cloud-Identitätsanbietern (IdPs) und einer Mischung aus maßgeschneiderten Identitätssicherheitslösungen. Diese Tools wurden in Silos entwickelt – viele davon lange bevor Cloud-Infrastrukturen und moderne Angriffstechniken existierten – was zu kritischen Sicherheitslücken und blinde Flecken beim Zugriff führte. Das Aufkommen von KI und maschinellen Identitäten verschärft das Problem noch. Dieser veraltete Ansatz zwingt Unternehmen dazu, entweder bei der Sicherheit oder bei der Benutzerfreundlichkeit Kompromisse einzugehen - selten können sie beides erreichen.

„Aktiver Identitätsschutz ist nicht länger optional – er ist für die Gesundheit des Cybersicherheitsprogramms eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung", sagt Rob Ainscough, Chief Identity Security Advisor bei Silverfort und ehemaliger Leiter des Bereichs Identity & Access Management bei Tesco. „Unternehmen brauchen eine Lösung, die jede Identität - auch die unbekannten - aufzeigt, damit sie ein grundlegendes Verständnis darüber haben, was sich in ihrer Umgebung befindet. Von dort aus sollte die Lösung Schutz und Kontrolle in großem Umfang bieten. Veraltete Lösungen bieten einen inkrementellen Schutz, dessen Implementierung zu lange dauert und der keine ausreichende Abdeckung bietet, was Angreifern Tür und Tor öffnet. Mit seiner einzigartigen technischen Architektur ist Silverfort der einzige Anbieter auf dem Markt für Identitätssicherheit, der in der Lage ist, jede Identität zu erkennen und Echtzeitschutz über komplexe, hybride Umgebungen und Ressourcen hinweg bereitzustellen."

Ein tieferer Blick auf die Innovation von Silverfort: Runtime Access Protection Mit Identitätssicherheit als einzigem Fokus und Mission von Silverfort hat das Unternehmen einen Weg gefunden, End-to-End-Identitätssicherheit zu bieten - indem es jede Dimension der Identität über seine patentierte Technologie, Runtime Access Protection (RAP) absichert. RAP lässt sich nativ in die Identitätsinfrastruktur eines Unternehmens integrieren, um diese von innen heraus zu sichern. Es beseitigt die Komplexität, jede Identität zu schützen und erweitert den Schutz auf zuvor „unschützbare" Ressourcen wie nicht-menschliche Identitäten (NHIs), Legacy-Systeme, Befehlszeilentools, IT/OT-Infrastrukturen und mehr. Sobald RAP in die Identity Access Management (IAM)-Infrastruktur einer Organisation integriert ist, leitet es die Zugriffsanfrage eines Benutzers zur Analyse an Silverfort weiter und löst bei Bedarf Inline-Sicherheitskontrollen aus. Silverfort sendet sein Urteil an die IAM-Infrastruktur, um den Zugriff zu gewähren oder zu verweigern. Das Ergebnis ist Identitätssicherheit mit vollständiger Transparenz und aktivem Schutz - mit minimaler Störung für Benutzer oder Administratoren.

„Jahrelang haben Unternehmen mit einem Flickenteppich aus On-Prem-Identity-Tools, mehreren Cloud-IdPs und fragmentierten Sicherheitslösungen gekämpft - die in Silos gebaut wurden, das größere Bild verfehlen und viele kritische Ressourcen ungeschützt lassen", sagt Hed Kovetz, CEO und Mitbegründer von Silverfort. „Das Ergebnis? Sicherheitslücken, blinde Flecken beim Zugriff und ein Mangel an einheitlicher Kontrolle. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verantwortung für die Identitätssicherheit nach wie vor auf mehrere Teams verteilt ist, die jeweils unterschiedliche Befugnisse und Prioritäten haben, was echte Fortschritte nahezu unmöglich macht. Wir ändern das. Wir haben die Identitäts-Sicherheitsplattform entwickelt, die die Branche verdient – eine, mit der IAM-Teams einfach arbeiten können und der Secuirtiy-Teams vertrauen können. Keine Silos mehr. Keine blinden Flecken mehr. Das ist Identitätssicherheit, wie sie sein sollte."

Eine neue Marke für eine neue Ära der Identitätssicherheit ohne Grenzen Zusammen mit der Vorstellung seiner innovativen Technologie präsentiert Silverfort gleichzeitig seine neue Marke, einschließlich eines völlig neuen Designs. Für Silverfort ist Identitätssicherheit nicht nur ein Feature, sondern das Herzstück der Unternehmensmission. Angetrieben von der Überzeugung, dass Identitty- und Secuirity-Teams etwas Besseres verdienen, haben die Gründer des Unternehmens einen Weg gefunden, eine umfassende End-to-End-Identitätssicherheitssoftware bereitzustellen, die weiter geht als jede andere heute verfügbare Lösung.

Mit der neuen Marke entwickelt sich das Unternehmen zu einer globalen Organisation mit mehr als 450 Mitarbeitern weltweit, die das Vertrauen von mehr als 1.000 Unternehmen genießen. 2024 war ein Jahr des explosiven Wachstums und der Innovation. Letztes Jahr sammelte Silverfort 116 Millionen US-Dollar in einer Serie D-Finanzierung, führte Privileged Access Security (PAS) ein, brachte seine Identity-First Incident Response-Lösung auf den Markt und schloss mit der Übernahme von Rezonate die Lücke im Bereich der einheitlichen Identitätssicherheit für Cloud-Umgebungen. Heute ist Silverfort der erste Anbieter einer kompletten Identitätssicherheitsplattform, die menschliche und maschinelle Identitäten über On-Premise-Assets, Cloud-Identitätsanbieter, Cloud-Infrastruktur und SaaS-Anwendungen hinweg schützt. Um mehr über Identity Security und Silverforts Identity Security-Plattform powered by Runtime Access Protection zu erfahren, besuchen Sie https://www.silverfort.com/platform und fordern Sie noch heute eine Demo an.

Informationen zu Silverfort Aus der Überzeugung heraus, dass Identity-Experten etwas Besseres verdienen, haben wir einen Weg gefunden, die Silos der Identitätssicherheit aufzubrechen und die Lücken und blinden Flecken zu beseitigen, die durch ein Flickwerk aus Einzellösungen entstehen. Die Silverfort Identity Security-Plattform ist die erste, die End-to-End-Identitätssicherheit bietet und jede Identität in der Cloud, On-Prem, menschliche Identitäten, Maschinen und alles dazwischen schützt. Unsere patentierte Technologie – Runtime Access Protection (RAP) – lässt sich nativ in die gesamte IAM-Infrastruktur integrieren und bietet Unternehmen Einblick in alle Identitäten, analysiert jeden Zugriff und erweitert den aktiven Schutz auf Ressourcen, die bisher nicht geschützt werden konnten – einschließlich NHIs, Legacy-Systeme, Befehlszeilen-Tools und IT/OT-Infrastruktur. Die Lösung ist einfach zu implementieren und zu verwenden und stört den Geschäftsbetrieb nicht, was zu besseren Sicherheitsergebnissen bei geringerem Arbeitsaufwand führt. Silverfort ist die Identitätssicherheitsplattform, die sowohl Identity- als auch Security-Experten verdienen, und genießt das Vertrauen von mehr als 1.000 führenden Organisationen, darunter mehrere Fortune 50-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter silverfort. com.

