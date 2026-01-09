RTL Television GmbH

Organspende-Drama bei "Alles was zählt". Ab 12.1. geht es um Leben und Tod: Stirbt Richard Steinkamp?

Köln (ots)

Bei "Alles was zählt" spitzt sich in den aktuellen Folgen ab dem 12.1.2026 das Drama um Richard Steinkamp zu: Der langjährige Serienliebling, gespielt von Silvan-Pierre Leirich, kämpft mit immer schwereren Herzproblemen. Sein chronisch geschwächtes Organ droht endgültig zu versagen - und nur eine Transplantation kann sein Leben retten. Richards Tochter Vanessa Steinkamp, gespielt von Julia Augustin, ist Herzchirurgin und seine größte Hoffnung. Was wird sie tun?

Mit dieser hochemotionalen Handlungswende macht "Alles was zählt" auf ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema aufmerksam: die Bedeutung der Organspende und der Vorsorge durch eine persönliche Entscheidung.

Das Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) unterstreicht, wie wichtig es ist, eine Entscheidung zur Organspende schriftlich zu dokumentieren - etwa auf einem Organspendeausweis oder im Organspende-Register: "Ob Sie eine Organ- und Gewebespende befürworten oder ablehnen: Entscheidend ist, dass Ihr Wunsch festgehalten wird."

Achtung Spoiler - so geht das AWZ-Drama weiter: Mit dem Hirntod von Jan wird ein passendes Spenderherz verfügbar, das eigentlich an einen Empfänger außerhalb von Essen gehen soll. Doch wegen eines Sturms kann das Organ nicht zum vorgesehenen Empfänger transportiert werden und Vanessa trifft eine folgenschwere Entscheidung: Sie transplantiert das Herz kurzerhand ihrem Vater und riskiert ihre berufliche Existenz. Dieses menschliche Drama zeigt eindringlich, wie eng medizinische Ethik, familiäre Bindungen und Lebensrettung verknüpft sein können.

Wichtige Infos zur Organspende (BIÖG-FAQ):

- In Deutschland gilt die Entscheidungslösung: Eine Organspende ist nur dann möglich, wenn die verstorbene Person zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat oder die Angehörigen im Sinne des mutmaßlichen Willens entscheiden können.

- Organspendeausweis und Organspende-Register: Sowohl auf einem Organspendeausweis als auch im Organspende-Register können Sie festlegen, ob Sie einer Organ- und Gewebespende zustimmen, diese ablehnen oder nur bestimmte Organe freigeben wollen.

- Warum ist das wichtig? Liegt keine dokumentierte Entscheidung vor, müssen Angehörige in einer ohnehin belastenden Situation im Sinne des Verstorbenen entscheiden.

"Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "AWZ" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell