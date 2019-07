CHECK24 GmbH

80 neue Stellen mit Hafenblick - CHECK24 baut Standort Münster aus

München (ots)

- CHECK24 sucht Mitarbeiter für die Kundenberatung im Hotelbereich - Moderne Büroräume in zentraler Lage fußläufig zum Hauptbahnhof

CHECK24 baut seinen Standort in Münster aus. Ab sofort stellt das Vergleichsportal 80 weitere Kundenberater für den Hotelbereich ein. Neben Fachkräften aus der Hotelbranche sind auch motivierte Kollegen mit Erfahrung in der telefonischen Kundenbetreuung gefragt. Bis Ende 2020 soll die Kundenberatung dann auf deutlich über 100 Stellen anwachsen. Interessierte Bewerber finden vakante Stellen in Münster hier. Die CHECK24-Hotelabteilung arbeitet bereits seit 2015 vollständig aus Münster. Das moderne Bürogebäude liegt zentral am Stadthafen und ist nur fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.

"Münster ist die absolute Fahrradhauptstadt, dieses Image unterstützen wir auch mit eigenen CHECK24-Rädern", sagt Dr. Klaus-Henning Ahlert, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Unsere Büros fußläufig zum Hauptbahnhof sind aber auch für Pendler optimal zu erreichen."

Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Hotelexperten

Kunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten bei den CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt CHECK24:



Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,

julia.leopold@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47

1170, daniel.friedheim@check24.de

