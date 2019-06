Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt

Etappensieg: Europäische Bürgerinitiative »End the Cage Age« erreicht über eine Million Unterschriften

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt unterstützt EU-weite Bewegung für ein Ende der Käfighaltung

In Europa fristen Millionen sogenannter Nutztiere ein qualvolles Dasein in engen Käfigen. Jetzt gibt es Hoffnung: Gerade erreichte die Europäische Bürgerinitiative »End the Cage Age« die Marke von einer Million Unterschriften gegen die Käfighaltung von landwirtschaftlich gehaltenen Tieren in Europa. Mehr als ein Drittel aller Stimmen kam dabei aus Deutschland. Zu dem von Compassion in World Farming ins Leben gerufenen Netzwerk aus über 170 europäischen Tier- und Umweltschutzorganisationen gehören in Deutschland unter anderem die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, Animal Equality Germany e.V., foodwatch e.V., PROVIEH e.V., Deutsches Tierschutzbüro e.V. sowie VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz.

»Wir freuen uns außerordentlich, dass so viele Menschen in der EU ein Ende der Käfighaltung unterstützen. Das ist ein starkes Signal an die Verantwortlichen in Politik und Agrarwirtschaft«, sagt Konstantinos Tsilimekis, Geschäftsleiter der Albert Schweitzer Stiftung. »Doch bei einer Million Unterstützerinnen und Unterstützern ist für uns noch lange nicht Schluss. Wir werden weiter Unterschriften sammeln, damit die Europäische Bürgerinitiative so erfolgreich wie möglich wird.«

Weitere Stimmen für langfristige Veränderung benötigt

Obgleich bereits mehr als eine Million Menschen unterzeichnet haben, braucht die »End the Cage Age«-Kampagne weiter Unterstützung. Da erfahrungsgemäß immer ein gewisser Prozentsatz der Unterschriften ungültig ist, gilt es nun, bis zum 11. September 2019 weitere Stimmen zu sammeln. Nur so kann sichergestellt werden, dass tatsächlich mindestens eine Million valide Unterschriften gesammelt wurden, die der EU Kommission vorgelegt werden können. Die Europäische Bürgerinitiative kann zu einer richtungsweisenden Veränderung unseres Agrar- und Ernährungssystems führen und die Lebensbedingungen von Millionen Tieren verbessern. Bei einer Million gültiger Unterschriften ist die EU-Kommission dazu verpflichtet, sich nachhaltig mit Lösungen auseinanderzusetzen, die das Leid unzähliger Tiere beenden könnten.

Ein Leben im Käfig ist nicht lebenswert

Über 300 Millionen Schweine, Hühner, Kaninchen, Enten und Wachteln leiden unter furchtbaren Haltungsbedingungen. Die meisten Käfige sind winzig und mit viel zu vielen Tieren überfüllt. Die Tiere haben keinen Platz, um sich frei zu bewegen und ihre natürlichen Verhaltensweisen gänzlich auszuleben. Sie sind ihr ganzes Leben verängstigt, gestresst und leiden an Krankheiten und Verletzungen. Wer die Europäische Bürgerinitiative unterzeichnet, trägt dazu bei, dass Nutztiere zukünftig unter besseren Bedingungen leben. Jede Stimme zählt.

Weitere Informationen zur Europäischen Bürgerinitiative »End the Cage Age« finden Sie hier: www.endthecageage.eu

Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt

Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie auf wichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen oder das vegane Angebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.

