RTL Deutschland GmbH

Gruner + Jahr gründet Venture Builder mit Fokus auf Gesundheit

Köln (ots)

Gruner + Jahr startet unter dem Dach von RTL Deutschland Venture Builder

Im Fokus stehen digitale B2C-Angebote im Gesundheits- und Wellness-Segment

Benjamin Hebborn verantwortet die neue Einheit und gewinnt Daniel Kob für das Führungsteam

Gruner + Jahr gründet unter dem Dach von RTL Deutschland den neuen Geschäftsbereich G+J Next für die unternehmerische Entwicklung neuer Digitalgeschäfte, zunächst mit Schwerpunkt auf dem Bereich Gesundheit und Wohlbefinden. Die Neugründung ist Teil des Transformationsplans von Gruner + Jahr, für den RTL Deutschland nach der abgeschlossenen Neuaufstellung der Publishing-Geschäfte insgesamt 30 Millionen Euro bereitstellt.

Der Markt für digitale B2C- und E-Commerce-Angebote im Gesundheits- und Wellness-Segment wächst rasant. Ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein, der Wunsch nach gesundem Altern und das breite Angebot individueller Produkte und digitaler Lösungen vergrößern die Investitionsbereitschaft von Konsument:innen in die eigene Gesundheit. Gruner + Jahr startete deshalb bereits im April 2023 unter der Marke "Hello Health" eine Plattform für Online-Programme von renommierten Ärzt:innen und Therapeut:innen. Nach dem sehr erfolgreichen Start der Plattform sollen mit der neu geschaffenen Einheit G+J Next nun weitere Geschäfte im Gesundheits- und Wellnessmarkt aufgebaut werden. Hello Health stellt das erste Investment im Portfolio von G+J Next dar.

G+J Next und Hello Health werden verantwortet von Benjamin Hebborn (33), Senior Vice President Portfolio Growth und Gründer von Hello Health. Für den Aufbau der neuen Einheit konnte zudem Daniel Kob (36) gewonnen werden, der zum 1. September 2023 ebenfalls als Senior Vice President Portfolio Growth eingestiegen ist und im Führungsteam von G+J Next künftig den Bereich Market Outreach verantwortet."

Bernd Hellermann, CEO von Gruner + Jahr, erklärt: "Mit G+J Next werden wir die Strategie von Gruner + Jahr , Menschen mit hervorragenden Inhalten in den großen Lebensthemen zu begleiten, konsequent fortsetzen. Wir sind überzeugt, dass jede und jeder Zugang zu vertrauenswürdigen, effektiven Gesundheitsinhalten und -produkten haben sollte, um gesünder, länger, und glücklicher zu leben. Mit Daniel Kob kehrt ein erfahrener Digitalunternehmer zu uns zurück. Sein strategischer Weitblick und sein operatives Know-how im Aufbau von Unternehmen machen ihn zu einer exzellenten Verstärkung des Führungsteams von Benjamin Hebborn."

Benjamin Hebborn und Daniel Kob: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam neue Wachstumsgeschäfte für Gruner + Jahr zu entwickeln und zusammen mit den Kolleg:innen von RTL Deutschland zum Erfolg zu führen. Unser Ansatz ist vielfältig: Wir planen, eng mit Gründer:innen bestehender Angebote zu kooperieren, eigene Produkte zu entwickeln und erfolgsversprechende Lösungen zu akquirieren und auszubauen."

Zu den Personen:

Benjamin Hebborn, geboren 1990, ist Gründer und Managing Director von Hello Health. Gemeinsam mit seinem Team verantwortet er den Aufbau der Gesundheitsplattform bei Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland. Zudem leitet er als Senior Vice President Portfolio Growth den neuen Bereich G+J Next, der sich um den Aufbau und die Akquise von weiteren digitalen Wachstumsgeschäften im Gesundheitsbereich kümmert. Er startete seine Karriere bei McKinsey & Company und war anschließend in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Investments und Strategie für Bertelsmann tätig.

Daniel Kob, geboren 1987, studierte Betriebswirtschaft und Medienwissenschaften in Hamburg, Newcastle (UK) und Stanford (USA). Er begann seine Karriere bei Scholz & Friends und stieg 2010 als Trainee bei G+J ein, 2012 wurde er Vorstandsassistent. Nach Abschluss seines MBAs war er 2016 Teil des Bertelsmann Entrepreneurs Programms und verantwortete anschließend das europäische Marketing von Udacity. Zuletzt baute er als CMO zwei Startups im FinTech-Bereich mit auf.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell