Studie bestätigt: Achtsamkeits-App Balloon wirkt gegen Stress

Balloon-Kurs zur Stressreduktion erzielt positive Effekte in Wirkungsnachweisstudie

Große positive Effekte auf Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, körperliches Wohlergehen und Schlaf

Stressreduktion durch Achtsamkeit steigert Lebenszufriedenheit der Teilnehmenden

Der von der Zentralen Prüfstelle Prävention mit dem Siegel "Deutscher Standard Prävention" zertifizierte Kurs Stressreduktion der Balloon App erzielt in einer Wirkungsstudie signifikante positive Effekte. Die Studie weist nach, dass das Angebot der Ballon App ein effektiver und sicherer Weg zu Verminderung von Stress ist. Nach der Teilnahme am Kurs waren die Nutzer:innen in stärkerem Maße selbstwirksam, fühlten sich weniger gestresst und weniger hilflos. Außerdem beobachtete das Studien-Team statistisch große Effekte für die Steigerung von Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, körperlichem Wohlergehen und erholsamem Schlaf.

Balloon wird von MissionMe, einem Unternehmen von Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland, entwickelt und produziert. Unter dem Motto "Meditation für alle" verfolgt das Angebot für die Nutzer:innen das Ziel, Stress zu verringern und Resilienz zu stärken. Die Studie wurde im Auftrag von MissionMe durchgeführt, um eine Erstattung des Angebots durch gesetzliche Krankenkassen zu sichern. Dies ist auf Basis der Studienergebnisse nun dauerhaft möglich. Die Studie wurde von Dr. Boris Bornemann durchgeführt. Der Neurowissenschaftler leiht dem Angebot auch seine Stimme und stellt sicher, dass die Kurse und Übungen wissenschaftlich fundiert sind. Die Teilnahme an dem Kurs kostet 75 Euro, die zahlreiche Krankenkassen komplett oder anteilig erstatten.

Steffen Horstmannshoff, Managing Director MissionMe: "Mit Balloon bieten wir den Menschen eine einfache digitale Möglichkeit, Stress aktiv zu reduzieren. Das Angebot ist im für unsere Unternehmen strategisch wichtigen Wachstumsbereich Digital Subscriptions sowie im Digital Health Markt angesiedelt. Die Studie bestätigt nun eindrucksvoll, wie wirksam die Inhalte von Balloon bei der Reduzierung von Stress sind. Erste Krankenkassen haben hier mit uns Pionierarbeit geleistet und erstatten ihren Kund:innen den Zugang bereits ohne Vorauslage. Wir möchten jetzt mit dem Rückenwind der positiven Ergebnisse und der dadurch erreichten dauerhaften Zertifizierung weitere Partner davon überzeugen, Balloon für ihre Kund:innen zur persönlichen Gesundheitsfürsorge anzubieten."

An der Studie nahmen über 410 Teilnehmer teil. Auch drei Monate nach Ende der Intervention waren die Effekte weiter stabil. Vorteil laut Studie ist auch, dass der App-gestützte Kurs von Teilnehmenden zeitlich flexibel und ortsunabhängig durchgeführt werden kann und somit ein hilfreiches Mittel der Gesundheitsfürsorge sei.

Die vollständige Studie kann hier heruntergeladen und eingesehen werden: https://we.tl/t-Cosf6RLWnw

