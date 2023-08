RTL Deutschland GmbH

Nachfolge geregelt: Stephanie McClain übernimmt in 2024 die Chefredaktion Primetime RTL NEWS von Michael Wulf

Seit über 30 Jahren gestaltet Michael Wulf (64) den Journalismus bei RTL Deutschland in entscheidenden Positionen mit, ob als Redaktionsleiter von "RTL Aktuell", als RTL-Chefredakteur und Geschäftsführer der infoNetwork oder derzeit als Chefredakteur Primetime bei RTL NEWS. 2025 verabschiedet sich der Journalist in seinen wohlverdienten Ruhestand. Bereits im Laufe des Jahres 2024 wird Stephanie McClain (49) die Nachfolge als Chefredakteurin Primetime bei RTL NEWS antreten. Im Zuge dessen wird sie im kommenden Jahr die Redaktionsleitung von "stern TV am Sonntag" an eine Nachbesetzung übergeben.

Martin Gradl, Co-Geschäftsführer RTL NEWS: "Wie kaum ein anderer prägt Michael Wulf seit über drei Jahrzehnten die journalistischen Formate bei RTL mit großer Leidenschaft. Daher freue ich mich sehr, dass er zwar 2024 die Chefredaktion in die gleichermaßen kompetenten Hände von Stephanie McClain übergibt, uns aber auch noch danach als Berater und für Sonderprojekte erhalten bleibt. Mit Stephanie McClain haben wir die perfekte Besetzung für diese extrem wichtige Position bei RTL gewonnen."

Michael Wulf: "Journalismus ist meine große Leidenschaft. Es ist ein Geschenk, seit mehr als dreißig Jahren in einem Beruf zu arbeiten, der mich fordert, aber auch glücklich macht. Daher freue ich mich sehr, dass ich auch noch über meinen Ruhestand als Chefredakteur hinaus diese Leidenschaft weiter in ausgewählte Projekte bei RTL einbringen kann."

Stephanie McClain: "Ich freue mich sehr auf die herausfordernde und gleichzeitig spannende Aufgabe, mit einem großartigen Team die journalistischen Marken in der RTL Primetime weiterzuentwickeln. Dass Michael Wulf und ich den Übergang gemeinsam gestalten können, ist für mich ein absoluter Glücksfall."

Stephanie McClain ist seit dem Frühjahr 2022 Stellvertretende Chefredakteurin Primetime und Redaktionsleiterin von "stern TV am Sonntag" bei RTL NEWS. Bereits von 2001 bis 2010 war die Journalistin in verschiedenen Funktionen für "stern TV" und "stern TV Reportage" tätig. Von 2010 bis 2012 war sie zudem unter anderem Chefin vom Dienst beim ARD-Talk "Günther Jauch". Ab 2014 zeichnete Stephanie McClain bei Seven.One Entertainment Group als Executive Producer für verschiedene Formate in den Bereichen Factual und Entertainment verantwortlich.

Michael Wulf verantwortet als Chefredakteur Primetime seit Ende 2020 den Ausbau des Bereichs Investigativ, Dokumentation, "Extra" und "stern TV" bei RTL NEWS. Von Dezember 2007 bis Februar 2021 war Michael Wulf Geschäftsführer der ehemaligen News-Tochter infoNetwork sowie seit 2004 Geschäftsführender Chefredakteur RTL Television. Davor war er Redaktionsleiter von "RTL Aktuell". Nach dem Betriebswirtschaftsstudium begann Michael Wulf seine journalistische Laufbahn mit einem Volontariat bei der BILD-Zeitung. 1989 wechselte er zu RTL Television.

