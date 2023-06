RTL Deutschland GmbH

Neue Führungskräfte Multimedia, Social Media, Audience Development - neue Reporterinnen

Der STERN verstärkt sich mit fünf Top-Journalistinnen

Köln / Hamburg (ots)

Der Stern besetzt zentrale Positionen in der Redaktion neu. Carly Laurence wird die Leitung des Social Media-Ressorts übernehmen. Derzeit arbeitet sie noch als Senior Social Media Redakteurin bei ZEIT Online. Zuvor war sie für Axel Springer tätig, wo sie auch volontierte. Den Multimedia-Bereich leitet künftig Laura Rodrigues, die bislang stellvertretende Redaktionsleiterin bei Ippen Digital war. Sie hat vorher unter anderem bei der Bild gearbeitet und digitale Führungsposten bei Wetter.com und Sport1 in München innegehabt.

Anna Aridzanjan wird den Bereich Audience Development verstärken. Sie kommt von T-Online und hat zuvor unter anderem bei Buzzfeed Deutschland, der Welt und Spiegel Online gearbeitet. Zudem verstärkt sich der Stern mit zwei prominenten Autorinnen. Miriam Hollstein, aktuell noch Chefreporterin bei T-Online und zuvor viele Jahre bei der Bild am Sonntag und Welt am Sonntag tätig, wird Chefreporterin im Berliner Büro. Amonte Schröder-Jürss, die bislang für die Zeit und das SZ-Magazin gearbeitet hat, stößt ebenfalls zur Stern-Redaktion. Sie wurde bereits mit zahlreichen Journalistenpreisen ausgezeichnet, etwa dem Axel-Springer-Preis und dem Katholischen Medienpreis.

Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Stern-Chefredaktion zu den Personalien: "Ich freue mich sehr, dass gleich fünf so hochkarätige Kolleginnen unsere Anstrengungen zur digitalen Transformation unterstützen werden. Sie stehen auch dafür, dass wir mit unserem Angebot stern+ die überzeugendsten Inhalte in Print und Digital präsentieren und diese multimedial auf allen Kanälen an unsere Leserinnen und Leser ausspielen wollen."

