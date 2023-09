RTL Deutschland GmbH

Willkommen, Jamie Oliver! RTL Deutschland startet exklusive Zusammenarbeit mit dem britischen TV-Koch

Köln (ots)

Neues Zuhause für Jamie Oliver! RTL Deutschland bündelt erstmals die Pay-TV-, Free-TV- & Streaming-Rechte der erfolgreichen und hochwertigen Kochformate von und mit Jamie Oliver. Mit Rechteinhaber Fremantle ist dafür ein umfassender und mehrjähriger Vertrag geschlossen worden, der der Kölner Sendergruppe einen vorrangigen Zugriff auf das gesamte Portfolio des britischen TV-Kochs ermöglicht. Wie gewohnt können sich die Zuschauer:innen auf die Deutschlandpremieren zahlreicher Kochshows und -dokumentationen bei dem Pay-TV-Sender RTL Living freuen, bei dem es auch die Jamie Oliver Library zu sehen gibt. Bei VOXup feiern die Jamie Oliver-Formate ab sofort ihre deutsche Free-TV-Premiere. Auf RTL+ sind die neuen Formate zeitgleich mit der linearen Ausstrahlung im Stream verfügbar. Zudem sichert sich RTL+ durch die Vereinbarung den Zugriff auf zahlreiche Highlights aus dem Portfolio des Starkochs.

Die Koch-Reihe "Jamie Oliver: 5 Zutaten Mediterran" (OT: "Jamie Oliver Cooks The Mediterranean") startet bei RTL Living am Donnerstag, 12. Oktober. In der Sendung taucht Jamie Oliver in die mediterrane Küche ein und kreiert leckere Gerichte, die ohne großen Aufwand mit nur fünf Zutaten nachgekocht werden können. Am Samstag, 14. Oktober, feiert "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" (OT: "Jamie's One Pan Wonders") Premiere bei VOXup. Der TV-Koch demonstriert, dass sich abwechslungsreiche Speisen mit nur wenigen Zutaten in nur einem einzigen Topf oder Pfanne zubereiten lassen.

Oliver Schablitzki, Bereichsleiter Multichannel RTL Deutschland: "RTL Deutschland wird das alleinige Zuhause für die Programme von Jamie Oliver. Und wir sind stolz, dass wir seine TV-Reihen nicht nur wie bisher bei RTL Living als Deutschlandpremiere sowie auf RTL+ im Streaming sehen können. Auch im Free-TV wird der britische Starkoch zukünftig bei uns zu finden sein: als Free-TV Premiere bei VOXup. Mit dieser senderübergreifenden Ausspielung bieten wir den wunderbar kreativen Kochideen von Jamie eine größere Präsenz in Deutschland für ein noch breiteres Publikum."

Zoë Collins, Managing Director Jamie Oliver Group: "Ich freue mich sehr, dass RTL Deutschland das neue und exklusive Zuhause für Jamie Olivers sehr erfolgreiche Bibliothek an neuen und archivierten Programmen sein wird. RTL Deutschland wird die Exklusivrechte für seine Free- und Pay-TV-Kanäle haben. RTL Deutschland ist Teil der Bertelsmann-Gruppe, zu der auch unser wichtigster Verlagspartner Penguin Random House und unser Vertriebspartner Fremantle gehören. So können wir die Marke Jamie Oliver in Deutschland noch effektiver unterstützen und weiterentwickeln."

Maximilian Bolenius, Senior Vice President Distribution, German speaking Europe & Israel Fremantle: "Es ist ein Privileg, unser Angebot der Jamie Oliver Content-Welt mit unserem geschätzten Partner RTL zu erweitern. Die neue Vereinbarung ermöglicht erhebliche Synergien und Crosspromotion-Potenziale in allen Medien, die RTL Deutschland und Bertelsmann besitzen und betreiben, darunter TV, Streaming, digitale und gedruckte Medien sowie die Veröffentlichung der beliebten Bücher von Jamie Oliver."

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

