Das Gartenparadies für jedes Wetter

Großefehn (ots)

Sonne-am-Haus.de: Alles für den Wohlfühl-Garten

Sommer, Sonne, Entspannung - das heißt Garten, der Ort für Zeit mit der Familie, Freunden oder einfach für sich selbst. Neben Pflanzen und dem richtigen Mobiliar ist effektiver Wetterschutz der Schlüssel, um den eigenen Garten intensiv genießen zu können. Das Online-Portal "Sonne am Haus" unterstützt Gartenfreunde bei der Planung und Umsetzung ihrer persönlichen Gartenträume.

Terrassenüberdachungen, Lamellendächer, oder komplette Sommer- und Wintergärten: Es gibt viele Ideen, um einen Garten länger zu nutzen, als nur bei perfektem Wetter. Das Online-Portal Sonne-am-Haus.de hilft Garteneigentümern, ihre persönlichen Gartenoase zu planen und sogar, diese mit einem Profi zu realisieren.

Inspirierende Fotoserien zeigen die gestalterische Bandbreite der herrlich hellen Wohlfühlorte. Mit dem einfach bedienbaren 3D-Konfigurator entsteht am eigenen Bildschirm, bequem von zu Hause, die Vision für eine eigene Lösung - konkret mit Details wie Abmessungen, Dachform, Einbauelementen und Beschattungsoptionen.

Das Dach wechseln - je nach Wetter

Mit dem neuen Lamellendach von TS-Aluminium gibt es noch mehr Gestaltungs-Möglichkeiten. Die bis 135 Grad drehbaren Lamellen regulieren Licht, Schatten und natürliche Belüftung unter dem Dach ganz nach Wunsch - bequem einstellbar per App oder Fernbedienung. Dank hochwertiger Wetterautomatik (Regenwächter) schließt sich das Dach bei Niederschlag von alleine - der Wechsel dauert nur wenige Sekunden. Zahlreiche Erweiterungen ermöglichen viel Gestaltungsfreiheit und Komfort. Mit den neuen Schiebeläden lässt sich das Terrassendach jetzt sogar um Wände ergänzen, die ganz nach Wunsch vor Sonne und Wind schützen. Diese Seitenteile passen optisch zu den Lamellen am Dach. So wird die überdachte Zone zum wind- und wettergeschützten Ort oder steht als sonnendurchflutetes Outdoor-Paradies bereit. Die Maße reichen bis 6,00 Meter Breite und 4,50 Meter Tiefe, direkt vor die Wand montiert oder freistehend.

Mehr Infos unter Sonne-am-Haus.de.

