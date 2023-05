Reckitt Deutschland

Effektive Desinfektion und Reinigung mit der Sagrotan Activ-Botanic Formel

Bild-Infos

Download

Heidelberg (ots)

Sagrotan verbessert kontinuierlich die Produktlieblinge der Verbraucher:innen und stellt sicher, dass bewährte Hygiene-Helfer weiterhin sicher und effektiv reinigen und desinfizieren. Mit den Reinigern, Desinfektionsreinigern und Tüchern mit Activ-Botanic Formel, bringt der Nr. 1 Experte für Desinfektion* nun eine wirksame Produktreihe auf den Markt, die auf dem aktiven Wirkstoff Milchsäure basiert. Die Activ-Botanic Produkte sorgen für eine effektive Reinigung sowie Desinfektion und tragen - dank des aktiven Wirkstoffs Milchsäure und nachhaltiger Verpackung - zu einer sauberen und gesünderen Welt bei. Im Rahmen der fortgeführten Kooperation mit Plastic Bank setzt sich die Reckitt Marke Sagrotan dafür ein, Plastikmüll daran zu hindern in die Meere zu gelangen.

Die Activ-Botanic Formel

Die Activ-Botanic Formel von Sagrotan sorgt dafür, dass die Produkte der Reihe effektiv reinigen und desinfizieren** und das basierend auf einem pflanzenbasierten bioziden Wirkstoff. Für die Desinfektion ist nämlich der aktive Wirkstoff Milchsäure verantwortlich.

"Bei Sagrotan gehen Produktinnovation und Nachhaltigkeit stets Hand in Hand. Dank unserer langjährigen Hygiene-Expertise können wir unsere Produkte kontinuierlich verbessern und auf die wachsenden Kundenbedürfnisse nach zuverlässigen und umweltschonenden Hygienelösungen eingehen. Wir freuen uns, mit Activ-Botanic nun den nächsten Schritt in eine nachhaltigere Zukunft zu machen," sagt Serra Bicak, Regional Director DACH Nordics der Geschäftseinheit Hygiene von Reckitt.

Zahlreiche Sagrotan Produkte sind nun mit Activ-Botanic Formel erhältlich:

Beispielsweise entfernen die Sagrotan Desinfektionstücher und -reiniger effektiv 99,9 Prozent der Bakterien und behüllten Viren und sind weiterhin wirksam gegen Covid-19-, Grippe- & Erkältungsviren***. Durch die Activ-Botanic Formel sind sowohl die Desinfektions- als auch Reinigungstücher für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt, wie Schneidebretter oder Hochstühle, geeignet****. Zugleich ist das Tuchmaterial der Desinfektions- als auch Reinigungstücher biologisch abbaubar, womit Sagrotan einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet.

Auch der Sagrotan Allzweckreiniger sowie die Sagrotan Bad- und Küchenreiniger enthalten den aktiven Wirkstoff Milchsäure, der für eine zuverlässige Desinfektion zuständig ist und keine aggressiven Rückstände hinterlässt*. Zugleich ist die Formel effektiv gegen Kalk, Schmutz und Fett. Der Badreiniger überzeugt außerdem mit einem besonderen Dufterlebnis mit Frische, auf das sich Verbraucher:innen bei der Reinigung freuen können. Für die praktische und hygienische Reinigung zwischendurch stehen die Allzweckreinigungstücher sowie WC- und Badtücher zur Verfügung.

Reckitt arbeitet kontinuierlich daran, die Produkte und ihre Inhaltsstoffe so sicher und nachhaltig wie möglich zu machen. Dabei verfolgt das Unternehmen in Bezug auf Inhaltsstoffe einen innovationsgetriebenen Ansatz, der weit über Sicherheit und Compliance hinausgeht, um die verwendeten Materialien zukunftsfähig zu machen. Reckitt hat sich deshalb bis 2030 zum Ziel gesetzt, den chemischen Fußabdruck um 65 Prozent (gegenüber 2020) zu reduzieren und 50 Prozent des Nettoumsatzes aus nachhaltigeren Produkten zu generieren.

Gegen Plastikmüll im Ozean: Sagrotan unterstützt Plastic Bank

Plastikverschmutzung ist ein großes globales Problem. Nach Angaben des UN-Umweltprogramms (UNEP) wird jede Minute das Äquivalent eines Lastwagens mit Plastik in unsere Ozeane gekippt. Um diesen Müll zu stoppen, bevor er überhaupt ins Meer gelangt, unterstützt Sagrotan die wichtige Arbeit von Plastic Bank. Von April bis Juni 2023 sammelt Plastic Bank im Rahmen der gemeinsamen Kooperation 60 Tonnen Plastik - der Gegenwert von drei Millionen Plastikflaschen - bevor es in den Ozean gelangt.

Plastic Bank sammelt weltweit Plastikmüll in Küstenregionen. Insgesamt hat Plastic Bank laut eigenen Angaben bereits über 4 Milliarden Einweg-Plastikflaschen gesammelt - und so verhindert, dass das Äquivalent von 81,3 Millionen Kilogramm Plastikmüll in die Weltmeere gelangt. Das Sozialunternehmen hat hierfür eine nachhaltige, inklusive und zirkuläre Recycling-Gemeinschaft aufgebaut. Sammler:innen können den Plastikmüll in Sach- oder Geldleistungen eintauschen, wie sicheres Einkommen, Kranken- und Arbeitsversicherung, Schulmaterialien, Essensgutscheine und vieles mehr. So wird nicht nur die Umweltbelastung durch Plastikverschmutzung reduziert, sondern gleichzeitig die Armut in Entwicklungs- und Schwellenländern bekämpft. Das gesammelte Plastik wird anschließend sortiert, gereinigt und zu Social Plastic® aufbereitet, um als Grundlage für neue Produkte und Verpackungen zu dienen.

"Gemeinsam mit Plastic Bank möchten wir ein Zeichen gegen Plastikmüll und für mehr Kreislaufwirtschaft setzen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Nachhaltigkeit noch stärker in alle Abläufe zu integrieren, dazu gehört auch die Produktentwicklung", ergänzt Michaela Kuhndörfer, Marketing Director DACH. "Mit der Verbesserung unserer Sagrotan Produkte durch die Activ-Botanic Formel und ambitionierten und konkreten Nachhaltigkeitszielen im Bereich Kunststoff und Verpackung, setzen wir bei Reckitt ein klares Zeichen für nachhaltigere Produkte."

Gemeinsam für eine saubere und gesündere Welt

Bereits 2021 unterstützte Reckitt Plastic Bank, um Plastik auf dem Weg in den Ozean zu stoppen. Mit einer globalen Partnerschaft sowie einer markenübergreifenden eCom-Nachhaltigkeitsaktivierung im DACH-Bereich konnten bereits über 100 Tonnen Plastikmüll gesammelt werden.

Reckitt hat ambitionierte Ziele für die Verringerung von Plastik und verspricht bis 2025 100 Prozent recycelte oder wiederverwendbare Verpackungen mit 25 Prozent PCR-Anteil sowie die Verwendung von 50 Prozent weniger Neuplastik bis 2030. Die Entwicklung nachhaltigerer Produktlösungen wie die Activ-Botanic Formel sowie Partnerschaften wie die Zusammenarbeit mit Plastic Bank ergänzen Reckitts Nachhaltigkeitsaktivitäten für einen gesünderen Planeten und eine fairere Gesellschaft.

Coupon & Marketing Aktivierungen

Auch dieses Jahr wird es rund um die Activ-Botanic Produktreihe und die Kooperation mit Plastic Bank starken Media Support geben. Mit 12 Wochen laufenden TV Spots ab Mai, begleitenden Display- und Onlineaktivierungen sowie einer Digital Kampagne und Aktivierungen direkt am PoS, können sich Verbraucher:innen von der Activ-Botanic Formel überzeugen. Um an der Aktion teilzunehmen, können Verbraucher:innen einfach zwei Sagrotan Produkte mit Activ-Botanic Formel kaufen und den Coupon direkt an der Kasse einlösen.

*Nr. 1 gemäß Umsatzmarktanteil Oberflächendesinfektion nach Nielsen seit 2006

**für Oberflächen

***Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

****Für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt: Nur auf harten, nicht-porösen Oberflächen verwenden. Nach Anwendung gründlich nachwischen.

Original-Content von: Reckitt Deutschland, übermittelt durch news aktuell