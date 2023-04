Reckitt Deutschland

Sich trauen, ganz und gar man selbst zu sein: Durex setzt sich gemeinsam mit DJ und Produzent Alle Farben für sexuelle Selbstbefreiung ein

Heidelberg

Selbst bis heute herrschen gesellschaftliche Stigmata darüber, wie "normaler" Sex und Sexualität auszusehen haben - und diese kulturelle Darstellung stimmt schon lange nicht mehr mit den Werten von Menschen, die offen für neue Dinge in ihrem Sexleben sind, überein. Durex, eine Marke des global tätigen Konsumgüterherstellers Reckitt, setzt sich dafür ein, diesem Druck entgegenzutreten und dazu zu ermutigen, die eigene Sexualität zu erkunden und Vorlieben auszuleben. Um Menschen zu ihrer Selbstentdeckung zu ermutigen, kooperiert Durex mit dem deutschen DJ und Produzenten Frans Zimmer alias Alle Farben. Mit ihrem gemeinsam kreierten Song "Intersexion" mit begleitendem Musikvideo als Auftakt ihrer Partnerschaft, zeigen Durex und Alle Farben, dass sie die Herausforderungen des realen Lebens verstehen und Symbolen der Scham und Stigmatisierung entgegentreten. Um jeden zu animieren, seinen persönlichen Weg zur sexuellen Selbstbefreiung einzuschlagen.

Durex ist der Überzeugung, dass jeder guten Sex haben kann, wenn man sich vollkommen akzeptiert fühlt. Heutzutage sind viele durch irreführende Informationen und vielseitige Angebote überwältigt und empfinden einen gewissen Druck, sich anzupassen zu müssen. Es herrscht eine Verunsicherung, wie und wo sie auf ihrem individuellen Weg zur sexuellen Selbstbefreiung beginnen sollen. Es braucht eine Welt der sexuellen Sicherheit, um sich zu trauen, die eigene Sexualität zu erforschen. Durex möchte diese schaffen, um jedem zu ermöglichen, Vorlieben zu erkennen und die Lust zu steigern.

Laut der Global Sex Survey von Durex fühlen sich nur 55 Prozent der Gen Z ausschließlich zum anderen Geschlecht hingezogen*, was zeigt, wie überholt die stereotype Darstellung von Sexualität in der heutigen Gesellschaft ist. Gemeinsam mit Alle Farben hat Durex eine Hymne kreiert, um auf diesen Unterschied zur realen Welt aufmerksam zu machen. Durex trägt dazu bei, Unsicherheiten im Zusammenhang mit Sex anzusprechen und Vertrauen zu schaffen.

Dies wird im neuen Manifest "Intersexion" der Marke vereint: Das X in Intersexion steht dafür, sich mit seinem wahren Selbst zu verbinden und seine Sexualität zu erkunden, ohne sich dafür zu schämen oder verurteilt zu werden. Für Durex ist Sex die Schnittmenge aus Verbindungen, die man beim Sex eingeht - mit sich selbst, mit anderen, mit Händen, Mündern, Körpern.

"Durex strebt nach einer Welt frei von Stigmatisierungen, die die sexuelle Selbstbefreiung verhindern, damit sich alle dazu befähigt fühlen, die eigene Sexualität und Vorlieben zu erkunden. Wir möchten Menschen helfen, ihr wahres sexuelles Selbst zu entdecken. Musik ist eine Möglichkeit, uns auszudrücken, uns inspirieren und unsere Stimmung heben zu lassen, daher gibt unsere Partnerschaft mit Alle Farben und die gemeinsame Kreation von 'Intersexion' allen eine Stimme und genau dieses Gefühl der Entfesselung von Freiheit und Vergnügen", sagt Victoria Yaroslavtseva, Category Marketing Manager Durex.

"Die Idee von Durex einer sexuell befreiten Welt, in der alle so sein können, wie sie wollen, hat mich zu 'Intersexion' inspiriert. Bei der Entwicklung des Songs war es mir wichtig, genau diese Vision mit meiner Musik zu verbinden und die Erforschung der eigenen Sexualität zu enttabuisieren. Ich möchte jeden dazu ermutigen, seine individuelle Reise zur sexuellen Selbstbefreiung und Entdeckung zu beginnen", erklärt Frans Zimmer/Alle Farben.

Durex Marken Relaunch

Durex schafft mit der neuen Markenwelt ein inklusiveres, offeneres Verbrauchererlebnis und will damit eine Welt der sexuellen Sicherheit schaffen und Menschen auf dem Weg zur sexuellen Selbstbefreiung unterstützen und inspirieren. Mit dem Marken Relaunch und der Partnerschaft mit Alle Farben, möchte Durex gerade für junge und offene Menschen ein Abbild ihres Lebensstils sein und ermutigt dazu, die eigene Sexualität zu erkunden und sich von gesellschaftlichen Stigmata zu befreien. Im Rahmen ihrer Partnerschaft wollen Durex und Alle Farben den Menschen nicht nur durch Musik eine Stimme geben, sondern auch über verschiedene Berührungspunkte und kulturelle Momente wie dem Christopher Street Day, Festivals und den Pride-Month das Bewusstsein der Menschen schärfen. Egal wie und egal mit wem: es ist an der Zeit, Normen in Frage zu stellen und Unsicherheiten aufzulösen - denn jeder kann guten Sex haben.

*Durex Global Sex Survey 2022

