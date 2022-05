TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH

Die Garten-Oase online planen

Großefehn (ots)

Sonnen, grillen und einfach entspannen - im eigenen Gartenparadies Zeit mit der ganzen Familie verbringen. Um das volle Potenzial des heimischen Gartens zu entfalten und ihn in ein wahres Urlaubsresort zu verwandeln, braucht es nicht viel. Neben bequemen Möbeln und vielen Pflanzen ist ein effizienter Wetterschutz eine optimale Ergänzung - als Schutz vor zu viel Sonne oder vor plötzlichen Regenschauern.

Genau an dieser Stelle setzt "Sonne-am-Haus.de" an. Das Online-Portal unterstützt Gartenfreunde in der Planung und Umsetzung ihres persönlichen Traumplatzes am Haus. Inspirierendes Bildmaterial zeigt die gestalterische Bandbreite der herrlich hellen Wohlfühlorte - von Terrassenüberdachungen über spezielle Ausstattung für den luftigen, stilvollen Außenbereich bis hin zu kompletten Sommer- und Wintergärten.

Mit wenigen Klicks zur idealen Planung

Garten-Fans finden auf der Website alles für die gründliche Planung der Outdoor-Oase. Relevante Informationen stehen ebenso bereit wie hilfreiche Checklisten. Noch nie war es so einfach, den neuen Lieblingsplatz zu planen: Ein praktischer 3D-Konfigurator lässt sich bequem von zu Hause aus bedienen und berücksichtigt Details wie exakte Abmessungen, die gewünschte Dachform, Einbauelemente und Beschattungsoptionen.

Rat und Tat vom Sonnenspezialisten

Ist der Wohn(t)raum erstmal geplant, geht es an die Umsetzung. Damit dies zuverlässig und wunschgerecht gelingt, vermittelt "Sonne am Haus" schnell und unkompliziert die passenden Spezialisten in der Nähe. Sie verfügen über umfangreiche und detaillierte Kenntnisse und stehen Ihnen unterstützend zur Seite - so sind Sie stets auf der sicheren "Sonnen"-Seite.

Weitere Informationen: sonne-am-haus.de

