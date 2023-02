Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: Vivawest will Brandruine in Essen sanieren

Knapp ein Jahr nach dem verheerenden Großbrand im Essener Westviertel, bei dem 39 Wohnungen völlig zerstört wurden, steht die Ursache immer noch nicht fest. "Abschließende Erkenntnisse wird man wahrscheinlich nicht erhalten", sagte Uwe Eichner, Chef des Gelsenkirchener Immobilienkonzerns Vivawest, dem der ausgebrannte Gebäuderiegel gehört, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe) und dem WAZ-Podcast "Die Wirtschaftsreporter". Die zahlreichen Gutachten liegen aktuell bei der Staatsanwaltschaft in Essen.

Die Bilder des lichterloh brennenden Wohnhauses aus der Nacht des 21. Februar 2022 lösten bundesweit Entsetzen aus. Wie durch ein Wunder konnten sich die rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Flammenmeer befreien. Wie es dazu kommen konnte, dass sich das Feuer in Sekundenschnelle in dem großen Gebäuderiegel ausbreiten konnte, ist bis heute offen. "Es gibt Spekulationen und Hinweise, dass es vermeintlich durch einen Zigarettenstummel auf einem Balkon passiert ist. Nachweislich sind Ursachen im Nachhinein nicht feststellbar", sagte Vivawest-Chef Eichner der WAZ.

Eine Vielzahl von Gutachten wurden in Auftrag gegeben. Sie liegen derzeit bei der Essener Staatsanwaltschaft. "Da diese jedoch sehr komplex sind, wird das weitere Vorgehen derzeit geprüft", sagte Staatsanwältin Sarah-Kristina Erl der Zeitung. Zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht absehbar, ob es zu einer Anklage kommen wird.

Kurz vor dem Jahrestag des Großbrandes steht für die Eigentümerin Vivawest fest, dass der unbewohnbare Wohnungsriegel in Essen nicht abgerissen wird. "Gutachter haben festgestellt, dass eine Sanierung möglich ist. Das hatte ich mit den Bildern vom Brand im Kopf ausgeschlossen. Ich war der Überzeugung, dass es zum Abriss kommen wird", sagt Unternehmenschef Eichner. Er geht davon aus, dass ein Großteil der Mieterinnen und Mieter, die aktuell Ausweichquartiere nutzen, in ihre Wohnungen im Westviertel zurückkehren wollen. Wann das sein wird, lässt der Vivawest-Chef aber offen. "Das Ausschreibungs- und Genehmigungsverfahren wird dauern. Ich will das in Ruhe machen. Denn nachher wohnen Menschen da, die müssen sicher sein", sagt er im WAZ-Podcast "Die Wirtschaftsreporter". Die Mieter des ausbrannten Gebäudes in Essen sind größtenteils in Ersatzwohnungen von Vivawest untergekommen.

