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"Promptables: Das KI-Duell"- Gaming, Kreativität und KI Sendungsbegleitendes Spiel zum ARD KI-Podcast von BR24 und SWR X Lab

Ab 21. Mai 2026 für Smartphone und PC

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Mainz (ots)

Das neue Game "Promptables - Das KI-Duell" fordert heraus: Wie gut kannst DU eigentlich prompten? Ob eine Kreatur mit scharfen Zähnen geschaffen oder eine mächtige Feuerball-Attacke entfesselt wird, beim Game gilt es, eigene Prompts zu gestalten, gegen andere anzutreten und ins große Duell einzusteigen. Ab 21. Mai 2026 können Spieler:innen erleben, wie viel Spaß es macht, KI gemeinsam kreativ und bewusst zu nutzen.

Umgang mit Künstlicher Intelligenz spielerisch lernen

Prompts sind die Eingabeaufforderungen oder Anweisungen an ein KI-Tool, um es zu einer bestimmten Reaktion oder Aktion zu veranlassen. Wer die Möglichkeit hat, etwas niedrigschwellig auszuprobieren, ist meist mutiger und testet auch mal Ungewohntes. Das ist besonders beim Umgang mit KI wichtig. Genau hier setzt das Spiel "Promptables" an - es ist ein KI-Experiment.

Das Spiel "Promptables"

Zunächst können sich Spieler:innen aus verschiedenen vorgegeben Kreaturen ihren Favoriten wählen und diesem durch präzise formulierte Prompts individuelle Fähigkeiten verleihen. Das funktioniert nicht durch eine vorgegebene Menü-Auswahl, sondern muss entsprechend gut gepromptet werden: Je genauer der Prompt formuliert ist, umso besser wird die Spielerin oder der Spieler. Mit ihrem so gestalteten Promptable gehen sie dann in den Wettbewerb. Ein cleverer KI-Schiedsrichter prüft dabei, ob die Prompts zur gewählten Kreatur passen. Fallen sie zu lang oder zu unrealistisch aus, müssen sie überarbeitet und erneut eingegeben werden. Nur wenn die Fähigkeiten perfekt zur Optik und Persönlichkeit der Kreatur passen, besteht eine Chance auf den Sieg. Entscheidend sind also Kreativität, Genauigkeit und ein feines Gespür dafür, wie KI auf Prompts reagiert.

KI und Gaming in einem

Vanessa Wormer, Abteilungsleiterin des SWR X Lab: "Mit 'Promptables - Das KI-Duell' haben wir bewusst zwei Fokusthemen zusammengebracht, die junge Zielgruppen aktuell stark bewegen: KI und Gaming. Für uns war das ein spannendes Experiment - mit der Frage, wie sich KI nicht nur erklären, sondern spielerisch erlebbar machen lässt. Entstanden ist ein innovatives digitales Produkt, das Unterhaltung, Kreativität und Medienkompetenz miteinander verbindet."

Für Smartphone und PC

Das Spiel läuft direkt im Browser auf dem Smartphone oder PC, ist barrierefrei zugänglich und kann zudem kostenfrei über Steam heruntergeladen werden. Aus zehn unterschiedlichen Kreaturen steht eine vielseitige Auswahl für das Duell bereit, die Spieldauer beträgt rund fünf Minuten. Die KI wird ausschließlich mit anonymisierten Prompt-Daten optimiert. Der Betrieb erfolgt mit OpenAI GPT-5 Mini auf Microsoft Azure in Europa.

"Promptables - Das KI-Duell"

Für "Promptables - Das KI-Duell" hat das SWR X Lab gemeinsam mit den beiden Hosts Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub vom ARD KI-Podcast von BR24 zusammengearbeitet. Projektleitung im SWR X Lab hat Innovation Manager Lucca Reder übernommen mit Unterstützung von Tim Philipp, Daniel Stolz, Silas Grittmann und Marlies Krauter. Entwickelt wurde das Spiel von Emergo Entertainment, Ivy Juice Games und Neuroforge GmbH & Co. KG. Das Spiel launcht am 21. Mai 2026 um 16:30 Uhr.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/promptables-das-ki-duell

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