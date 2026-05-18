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14. Diversity-Tag im SWR: "re:code diversity - Gerechte KI in einer vielfältigen Demokratie"

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Stuttgart/Baden-Baden/Mainz (ots)

Rund um den Deutschen Diversity-Tag der Charta der Vielfalt am 19. Mai 2026 stellt der Südwestrundfunk (SWR) die Vielfalt im Südwesten in den Mittelpunkt. In diesem Jahr geht es um das Thema Künstliche Intelligenz

Mit dem alljährlichen Diversity-Tag rückt der SWR die gesellschaftliche Vielfalt besonders ins Blickfeld. Zum diesjährigen Aktionstag am 19. Mai 2026 beleuchten die Programmmacher:innen den gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Künstliche Intelligenz und wie sie für alle auf gerechte Weise eingesetzt werden kann. Damit setzt der SWR ein Zeichen im Sinne der "Charta der Vielfalt" - in der ARD Mediathek, auf ARD Sounds, auf Youtube und Social Media, in Fernsehen und Radio.

"Wenn Vielfalt gewinnt, gewinnen wir alle" besagt das Motto der Charta der Vielfalt e. V. Zum Diversitäts-Tag am 19. Mai 2026 hat das ARD Diversity Board das Motto "re:code diversity - Gerechte KI in einer vielfältigen Demokratie" zum Schwerpunktthema gemacht und der SWR beteiligt sich mit Beiträgen auf seinen verschiedenen Ausspielwegen.

Künstliche Intelligenz prägt, was sichtbar wird, welche Stimmen gehört werden und welche Wirklichkeiten zählen. Sie ist damit längst zu einer machtvollen gesellschaftlichen Akteurin geworden, jedoch keiner neutralen. Algorithmen reproduzieren und verstärken bestehende Ungleichheiten, wenn Diversität fehlt, Daten verzerrt sind und Verantwortung unklar bleibt.

ARD und ZDF als unabhängige vierte Gewalt

In 2026 können z. B. gesellschaftlicher Rechtsruck oder antifeministische Tendenzen mit Plattform-Monopolisten wie Meta, OpenAI, Grok und Alphabet die nächste Zäsur setzen. Die ARD bringt die Perspektive der öffentlich-rechtlichen Medien ein: ARD und ZDF treten nicht als Partner von Big Tech auf, sondern als unabhängige vierte Gewalt. Der Auftrag: Machtachsen sichtbar machen, Regeln einfordern, eigene Standards für KI und Diversität setzen.

Die Zukunft soll allen offenstehen

Zum Deutschen Diversity-Tag verbindet die ARD das Motto der Charta der Vielfalt e. V. mit dem demokratischen Anspruch einer offenen digitalen Öffentlichkeit. Die ARD steht für eine KI, die Vielfalt abbildet statt ausblendet, Demokratie stärkt statt gefährdet - und die die Zukunft nicht wenigen überlasst, sondern allen öffnet.

Eine Auswahl der Angebote rund um den Diversity-Tag 2026 im SWR findet man hier: https://www.swr.de/home/diversitaetstag-100.html

Infos auch hier: http://swr.li/diversitaetstag-2026-presse

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