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Gordon Schnieder - Vom Eifeldorf in die Staatskanzlei

Doku am 18.5., 20:30 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek

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Mainz (ots)

Dokumentation am 18. Mai 2026, ab 20:30 Uhr im SWR und in der ARD Mediathek

Fast drei Jahrzehnte lang scheiterte die CDU in Rheinland-Pfalz daran, die SPD von der Macht zu verdrängen. Gordon Schnieder hat es geschafft. Der 50-jährige CDU-Politiker aus dem Eifeldorf Birresborn führte seine Partei 2026 zurück an die Spitze und wurde Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. SWR-Autorin Diana Deutschle hat Gordon Schnieder begleitet - vom bodenständigen Eifeler bis zum Machtwechsel in Mainz. Wie gelang ihm dieser Aufstieg? Und was treibt ihn politisch an? Die Dokumentation "Gordon Schnieder - Vom Eifeldorf in die Staatskanzlei" ist am Montag, 18. Mai 2026, zwischen 20:30 und 21 Uhr im Fernsehprogramm des SWR zu sehen und anschließend in der ARD Mediathek abrufbar.

Redaktion: Ina-Gabriele Barich und Andreas Heerwig.

Fotos unter ARD-foto.de

Pressekontakt SWR: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

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