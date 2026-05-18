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SWR Extra: Der Tag des Machtwechsels - Neuer Landtag, neue Regierung in Rheinland-Pfalz

Mainz (ots)

Sondersendung live am 18. Mai 2026 ab 20:15 Uhr im SWR

Anlässlich Gordon Schnieders Wahl zum Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz sendet der SWR ein "SWR Extra".

Gordon Schnieder ist neuer Ministerpräsident

35 Jahre war die CDU in Rheinland-Pfalz in der Opposition. Jetzt stellt sie mit Gordon Schnieder wieder den Ministerpräsidenten. Mitgewählt hat ihn Johannes Schäfer, 33-jähriger CDU-Politiker aus dem rheinhessischen Gau-Bischofsheim. Er ist neu im Landtag und kannte bisher nur sozialdemokratische Regierungschefs. Denn zuvor waren vier CDU-Kandidaten in sechs Anläufen daran gescheitert, in die Staatskanzlei einzuziehen. Die SWR Autor:innen beschreiben den Tag des historischen Machtwechsels im Land: Ministerpräsidentenwahl, Vereidigung der Ministerinnen und Minister, die erste Kabinettssitzung. Sie blicken zudem hinter die Kulissen und treffen Menschen, die dafür sorgen, dass der Tag des Machtwechsels organisatorisch reibungslos funktioniert.

Sendung:

SWR Extra: Der Tag des Machtwechsels - Neuer Landtag, neue Regierung in Rheinland-Pfalz

Autor:innen: Frederik Merx, Frank Helbert, Teresa Peters, Marc Feuser

Montag, 18. Mai 2026 live von 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr im SWR

Fotos unter ARD-foto.de

Pressekontakt SWR: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

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