Start der neuen Bundesliga-Saison auf Sky Sport mit dem "Flutlicht-Freitag", allen Samstagsspielen in voller Länge und "My Matchday" live

Eröffnungsspiel FC Bayern gegen RB Leipzig zugleich die Premiere des neuen "Flutlicht-Freitags" - in UHD/HDR und Dolby Atmos

Doppel-Kommentar mit Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld, "Tipico Countdown" mit Britta Hofmann und Sky Experte Shkodran Mustafi bereits ab 19:00 Uhr

"Tipico Countdown" am Samstag ab 14:00 Uhr mit den Nachmittagsspielen der Bundesliga und Sky Experte Didi Hamann sowie Moderator Michael Leopold

Martin Harnik feiert Debüt als Sky Experte bei Frankfurt gegen Werder

"My Matchday" - das interaktive Bundesliga-Erlebnis am Samstagnachmittag bei Sky Sport

FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund ab 17:30 Uhr im "Tipico Topspiel der Woche" mit den Sky Experten Julia Simic und Lothar Matthäus sowie Sebastian Hellmann und Wolff Fuss

2. Bundesliga: Topspiel Schalke gegen Bochum am Samstagabend in UHD

Unterföhring, 20. August 2025 - Wenn die Bundesliga am Freitagabend in ihre 63. Saison startet, markiert dies zugleich die Premiere des neuen "Flutlicht-Freitags" auf Sky Sport. Zum Auftakt wird die Partie des amtierenden Meisters FC Bayern gegen RB Leipzig übertragen - begleitet von einem generationenübergreifenden Doppel-Kommentar des Duos Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld.

Bereits ab 19:00 Uhr begrüßen Britta Hofmann und Sky Experte Shkodran Mustafi die Zuschauer und stimmen auf das Saisoneröffnungsspiel ein, das zusätzlich in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten wird.

"Sky Sport Buzz - dein Friday Club" & "Sky Sport Fantasy"

Darüber hinaus bietet Sky Sport zwei weitere neue Formate am Freitagabend. Die Show "Sky Sport Buzz - dein Friday Club" wird immer von 18:30 bis 20:30 Uhr live und frei empfangbar auf dem Sky Sport YouTube Channel zu sehen sein.

Während des Freitagabendspiels läuft außerdem "Sky Sport Fantasy" auf Sky Sport Bundesliga 3. Erstmals werden an jedem Bundesliga-Freitagabend Fantasy-relevante Statistiken, Punktestände und Grafiken in einer eigenen Übertragung gezeigt - erweitert um Elemente des beliebten Tactical Feeds.

Martin Harnik feiert Debüt als Sky Experte bei Frankfurt gegen Werder

Ab 14:00 Uhr begrüßen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer zum "Tipico Countdown" vor dem ersten Bundesliga-Samstag der neuen Saison. Auf Sky Sport sind alle Live-Spiele am Nachmittag in voller Länge exklusiv zu sehen, u. a. die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen, bei der Martin Harnik sein Debüt als Sky Experte feiert. Bereits ab 15:00 Uhr wird zu den individuellen Vorläufen auf die Einzelspiele in die Stadien geschaltet. Fans bekommen somit noch mehr Stimmen und aktuelle Themen rund um das konkrete Spiel ihres Vereins präsentiert.

"My Matchday" - das interaktive Bundesliga-Erlebnis am Super-Samstag auf Sky Sport

Darüber hinaus bietet Sky Sport mit "My Matchday" das vollkommen neue Bundesliga-Erlebnis rund um die Spiele am Samstag um 15:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service haben Fans die Gestaltungsfreiheit über ihren persönlichen Bundesliga-Nachmittag und verpassen kein Tor - wahlweise mit "Match-Alarm" als die perfekte Erweiterung des Einzelspiel-Erlebnisses oder in der Mehrfachbildansicht "Multiview" mit allen Spielen in voller Länge auf einen Blick.

FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund am Samstagabend

Am Millerntor empfängt der FC St. Pauli den BVB zum ersten Samstagabendspiel. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer zum "Tipico Topspiel der Woche". Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Sonntagsspiele direkt nach Abpfiff im Re-Live sowie in den "Highlights XXL" - Lars Ricken zu Gast bei Sky90

Am Sonntag führt Michael Leopold ab 16:30 Uhr durch die Sendung "Skylights: Die #SkySportShow". Im Anschluss werden die "Highlights XXL" der Partie FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln gezeigt. Parallel dazu steht die Begegnung direkt nach Abpfiff im Re-Live zur Verfügung.

Um 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr bei Sky90 unter anderem den Geschäftsführer Sport von Borussia Dortmund Lars Ricken sowie Sky Experte Didi Hamann im Studio.

Anschließend folgen die "Highlights XXL" des Spiels Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger SV, das ebenfalls im Re-Live angeboten wird.

Komplettiert wird der erste Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner".

2. Bundesliga: Schalke gegen Bochum am Samstagabend

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des dritten Spieltags der 2. Bundesliga live, acht davon exklusiv. Neben der Freitagabend-Partie zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Kaiserslautern (Sky Experte: Torsten Mattuschka) findet am Samstagabend das Ruhrpott-Duell der beiden Lokalrivalen Schalke 04 und dem VfL Bochum statt (Sky Experte: Simon Terodde). Sonntags reist Hertha BSC zum SV Darmstadt 98, Dynamo Dresden trifft im Aufsteiger-Duell auf Arminia Bielefeld.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Donnerstag:

17:00 Uhr: "Matchplan" mit FC St. Pauli - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga

Flutlicht-Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 4

18:30 Uhr: "Sky Sport Buzz - dein Friday Club" auf dem Sky Sport YouTube Channel

19:00 Uhr: "Tipico Countdown" und FC Bayern München - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga UHD

20:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Vodafone Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2

20:30 Uhr: Sky Sport Fantasy: FC Bayern München - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 3

Super Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: "Tipico Countdown" auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: "Tipico Countdown" und Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: "Tipico Countdown" und 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: "Tipico Countdown" und Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: "Tipico Countdown" und SC Freiburg - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: "Tipico Countdown" und 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: "Multiview" auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Vodafone Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: "Tipico Topspiel der Woche" FC St. Pauli - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live: "Tipico Topspiel der Woche" FC Schalke 04 - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

15:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Vodafone Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga

16:30 Uhr: "Skylights: Die #SkySportShow" auf Sky Sport Bundesliga

17:30 Uhr: Re-Live: 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: "Highlights XXL" mit 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga

18:00 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga

19:30 Uhr: Re-Live: Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2

19:30 Uhr: "Highlights XXL" mit Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

19:00 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport News

"Die Saison gehört dir": die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des "Flutlicht-Freitags" präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des "Topspiel der Woche" am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service "My Matchday" bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit "Match-Alarm" sowie in der Mehrfachbildansicht "Multiview" alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Alle Informationen zur Bundesliga 2025/26 bei Sky Sport sind auf sky.de abrufbar.

