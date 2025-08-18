Sky Deutschland

Erster Teaser der Sky Original Serie "The Iris Affair" mit Niamh Algar und Tom Hollander bei Sky und WOW veröffentlicht

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"The Iris Affair" zeigt Hauptdarsteller Niamh Algar und Tom Hollander in einem packenden Katz-und-Maus-Spiel quer durch Italien

Neil Cross (u.a. "Luther") ist Serienschöpfer der achtteiligen Sky Original Serie

Ersten Teaser Trailer finden Sie hier und zum Download

Erste Bilder aus der Serie hier

Die packende Thriller-Serie entführt Zuschauer ins sonnige Italien und startet im Herbst auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW

Unterföhring, 18. August 2025 - Die Verfolgungsjagd beginnt: Sky veröffentlicht heute den ersten Teaser-Trailer zur actiongeladenen Sky Original Serie "The Iris Affair" mit Niamh Algar (u.a. Mary & George, The Virtues) und Tom Hollander (u.a. "The White Lotus", "Feud: Capote vs. The Swans") in den Hauptrollen.

Serienschöpfer, Autor und Showrunner der achtteiligen Thrillerserie ist Neil Cross, das Mastermind hinter der Golden Globe-ausgezeichneten Serie "Luther".

Er insizinert die spannungsgeladene und filmisch inszinierterte Sky Original Serie rund um eine tödliche Katz-und-Maus-Jagd quer durch Italien.

Regie führen Terry McDonough (u.a. "Breaking Bad," "Better Call Saul") und Sarah O'Gorman (u.a. "A Gentleman in Moscow", "The Witcher").

"The Iris Affair" startet im Herbst bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW.

Über "The Iris Affair":

Als das rätselhafte Genie Iris Nixon eine Reihe von komplexen Online-Rätseln knackt, führen sie die Lösungen zu einer Piazza in Florenz, wo sie auf den charmanten Unternehmer Cameron Beck trifft. Er lädt sie ein, für ihn zu arbeiten, um eine mächtige und streng geheime Technologie zu entschlüsseln. Ihre Neugier ist geweckt, und sie sagt zu. Doch als Iris entdeckt, welches gefährliche Potenzial die Technologie birgt, stiehlt sie das Tagebuch, das die Aktivierungssequenz des Geräts enthält und verschwindet.

Es startet eine unerbittliche Verfolgungsjagd - von einer abgelegenen Hütte auf Sardinien durch die belebten Straßen Roms - bei der Cameron versucht, Iris in einem Spiel zu finden, bei dem alles auf dem Spiel stehen könnte. Es wird klar: Vertrauen ist gefährlich und Scheitern könnte katastrophale Folgen haben.

Weitere Besetzung:

Neben Niamh Algar ("Mary & George," "The Virtues") und dem Emmy-nominierten Tom Hollander ("The White Lotus", "Feud: Capote vs. The Swans") gehören zum Cast von "The Iris Affair" u.a. Kristofer Hivju ("Game of Thrones", "Force Majeure"), Harry Lloyd ("Arcane", "Marcella"), Meréana Tomlinson ("The Trials"), Sacha Dhawan ("The Great", "Doctor Who"), Maya Sansa ("Good Morning", "Night", "Dormant Beauty"), Peter Sullivan ("Poldark", "The Borgias"), Debi Mazar ("Younger", "Entourage"), Marco Leonardi ("Nuovo Cinema Paradiso", "Anime Nere"), Angela Bruce ("Silver Haze", "Doctor Who") and Lorenzo De Moor ("A Simple Favor 2", "Dolce Fine Giornata").

Produktionsdetails:

"The Iris Affair" ist eine Koproduktion von Sky Studio und Fremantle. Wildside, ein Freemantle-Unternehmen, stellte Produktionsleistungen in Italien bereit. Regie führten Terry McDonough und Sarah O'Godman, als Serien Executive Producer fungiert Tim Bricknell ("The Power", "Taboo"). Susan E. Connolly und Ian Scot McCullough sind Episodenautoren. Executive Producer sind zudem Adrian Sturges für Sky Studio, Neil Cross und Terry McDonough sowie Jenni Sherwood und Dante Di Loreto für Fremantle. Fremantle übernimmt den internationalen Vertrieb der Serie.

Ausstrahlung:

Die acht Episoden der Sky Original Thrillerserie "The Iris Affair" starten ab Herbst exklusiv auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell