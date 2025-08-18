Sky Deutschland

"The Paper" startet 5. September auf Sky und WOW

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die neue Comedy von Peacock startet mit vier Episoden in der deutschen Synchronfassung und dem englischen Original, wöchentlich folgen 2 neue Episoden

Zum Cast der Serie gehören unter anderem Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelma, Ramona Young, Tim Key und Oscar Nuñez

"The Paper" ist die erste Serie aus dem neuen Volume-Deal von Sky Deutschland mit NBCUniversal Global TV Distribution, die auf Sky und WOW startet

18. August 2025 - "The Paper" steht ab 5. September auf Sky und mit dem Streamingservice WOW zum Streamen bereit, kurz nach der US-Ausstrahlung bei Peacock. Die Comedy-Serie von dem Kreativteam des US-Serienhits "The Office" ist die erste Serie aus dem neuen Volume-Deal von Sky Deutschland mit NBCUniversal Global TV Distribution, die auf Sky und WOW startet. Ab 5. September haben Zuschauer:innen Zugriff auf die ersten vier Episoden, jede Woche sind dann jeweils zwei neue Episoden zum Streamen verfügbar.

Über "The Paper":

Das Dokumentarfilmteam, das bereits die Scranton-Filiale von Dunder Mufflin in der Emmy Award-prämierten US-Serie unsterblich gemacht hat, hat ein neues Thema gefunden: Die Filmschaffenden entdecken eine historische Zeitung des mittleren Westens der USA und folgen dem Team des Verlegers, der versucht, dieses Blatt wiederzubeleben.

Zum Cast gehören unter anderem Domhnall Gleeson ("Ex Machina"), Sabrina Impacciatore ("The White Lotus"), Chelsea Frei ("Poker Face"), Melvin Gregg ("American Vandal"), Gbemisola Ikumelo ("A League Of Their Own"), Alex Edelman ("Just For Us"), Ramona Young ("Santa Clarita Diet"), Tim Key ("The Witchfinder") und Oscar Nuñez ("The Office" (US)). Zu den bereits bestätigten Gaststars gehören Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson und Nancy Lenehan.

Greg Daniels ("The Office" (US)) fungiert unter seinem Label Deedle-Dee als Serienentwickler, Autor und Executive Producer für "The Paper", zusammen mit Michael Koman ("Nathan For You"). Neben Daniels und Koman sind Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman und Banijay Americas (ehemals Reveille) Executive Producer der Serie. "The Paper" ist von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group und von Katie Keenan und Lucy Criddle für Sky akquiriert.

Ausstrahlung

Die Comedy-Serie startet am 5. September auf Sky und WOW mit vier Episoden, kurz nach der US-Ausstrahlung bei Peacock. Wöchentlich sind jeweils zwei neue Episoden zum Streamen verfügbar. Die Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden. Die lineare Ausstrahlung folgt später im Jahr bei Sky One.

Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell