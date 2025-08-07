Sky Deutschland

Dynamo gegen Magdeburg und Kaiserslautern gegen Schalke und Hertha BSC gegen den KSC: die 2. Bundesliga am Wochenende live auf Sky Sport

Die Sky Experten im Einsatz: Torsten Mattuschka am Samstag in Dresden und am Sonntag in Berlin, Sören Gonther am Samstag in Kaiserslautern

In den kommenden vier Jahren überträgt Sky Sport alle Spiele der 2. Bundesliga von Freitag bis Sonntag live, wahlweise in voller Länge und in der Konferenz

Die Gesichter der 2. Bundesliga bei Sky Sport: Torsten Mattuschka, Simon Terodde, Sören Gonther, Nele Ocik, Katharina Kleinfeldt, Yannick Erkenbrecher, Max Zielke, Stefan Hempel, Thomas Wagner, Hartmut von Kameke

Alle Bundesliga-Übertragungen von Sky Sport sind mit Sky Stream und WOW über das Internet sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q live erlebbar

Unterföhring, 7. August 2025 - Der erste Spieltag der neuen Saison hat bestätigt, was viele Experten vorab erwartet hatten: die 2. Bundesliga 2025/26 ist unberechenbar und klare Favoriten gibt es nicht. Dementsprechend spannend ist vor dem 2. Spieltag die Frage, welche Mannschaften den positiven ersten Eindruck bestätigen können bzw. eine Reaktion auf die Auftaktniederlage zeigen.

In sieben Paarungen treffen jeweils ein Sieger und ein Verlierer des Auftaktspieltags aufeinander, hinzu kommen ein Duell zweier punktloser Vereine (Dresden gegen Magdeburg) und ein Aufeinandertreffen zweier Gewinner (Braunschweig gegen Fürth). Sky Sport überträgt alle neun Begegnungen live, unter anderem Düsseldorf gegen Hannover und Kaiserslautern gegen Schalke am Samstag, sowie Hertha BSC gegen den KSC am Sonntag.

Sämtliche Spiele am Freitag sowie am Samstag- und Sonntagmittag werden wie gewohnt wahlweise in voller Länge und im Rahmen der Konferenz live und exklusiv übertragen. Am Samstag und Sonntag bringt Sky Sport dabei die Original Sky Konferenz in der 2. Bundesliga zurück. Darüber hinaus überträgt Sky Sport auch das "Topspiel der Woche" der 2. Bundesliga am Samstagabend live.

Die Gesichter der 2. Bundesliga bei Sky Sport

Auch in der neuen Spielzeit besteht das Sky Experten-Trio aus Torsten Mattuschka, Simon Terodde und Sören Gonther. Neben Nele Ocik übernehmen im Wechsel Katharina Kleinfeldt, Yannick Erkenbrecher, Max Zielke, Stefan Hempel, Thomas Wagner sowie Hartmut von Kameke die Moderation in der 2. Bundesliga.

Das Sky Original "Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/2025"

Die 2. Bundesliga ist längst nicht mehr das "Unterhaus" des Fußballs. Sie ist ein spannender Fußball-Kosmos voller Emotionen, Legenden und Überraschungen.

Das zweiteilige Sky Original schaut hinter die Kulissen der 2. Liga und begleitet Vereine, Spieler und Fans durch die Saison. "Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/25" startet am 8. August 2025 um 21:00 Uhr auf Sky Documentaries und auf Abruf.

Der Regel-Spieltag der 2. Bundesliga 2025/26 auf Sky Sport:

Mittwoch:

17:30 - 18:00 Uhr: "HvK und Tusche - Dein Zweitliga-Talk" auf Sky Sport News

Freitag:

18:00 - 20:30 Uhr: Live-Übertragung der Einzelspiele + Konferenz

20:30 - 21:15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show"

Samstag:

12:30 - 15:00 Uhr: Live-Übertragung der Einzelspiele + Original Sky Konferenz

15:00 - 15:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show"

20:00 - 23:00 Uhr: Live-Übertragung "Tipico Topspiel der Woche"

23:00 - 0:00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show" (mit allen Freitags- und Samstagsspielen)

Sonntag:

13:00 - 15:30 Uhr: Live-Übertragung der Einzelspiele + Original Sky Konferenz

15:30 - 16:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show"

"Die Saison gehört dir": die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des "Flutlicht-Freitags" präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des "Topspiel der Woche" am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service "My Matchday" bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit "Match-Alarm" sowie in der Mehrfachbildansicht "Multiview" alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen.

Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Alle Informationen zur Bundesliga und 2. Bundesliga 2025/26 bei Sky Sport sind auf sky.de abrufbar.

