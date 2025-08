Sky Deutschland

Championship-Auftakt: Wrexham muss nach Southampton, Birmingham noch ohne Ducksch - EFL live bei Sky Sport

1. Spieltag mit Birmingham City - Ipswich Town am Freitag ab 20:50 Uhr und FC Southampton - AFC Wrexham am Samstag ab 13:20 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus: Bis zu 304 Livespiele aus der EFL, Carabao Cup und Vertu Trophy - davon 60 linear im TV

Für WOW Kunden bereits zum Saisonstart zusätzliche Livestreams verfügbar

Für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 erwirbt Sky umfangreiche Live-Übertragungsrechte der English Football League und des Carabao Cups für Deutschland, Österreich und Schweiz

Unterföhring, 6. August 2025 - Die English Football League steht für Tradition, physische Intensität und hohes sportliches Niveau. Mit der Championship, League One und League Two bildet sie das Fundament unterhalb der Premier League, ist der älteste professionelle Ligaverband der Welt und gilt zugleich als Talentschmiede. So zählt etwa die Championship zu den stärksten zweiten Ligen Europas und bietet gleichzeitig ambitionierten Vereinen ein hochprofessionelles Umfeld - mit steigender internationaler Aufmerksamkeit, wie aktuell am Beispiel von Wrexham AFC eindrucksvoll zu sehen ist.

Der walisische Klub, seit November 2020 im Besitz der Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney, feierte vergangene Saison den dritten Aufstieg in Folge - ein bislang einmaliger Erfolg im englischen Profifußball.

Nun steht ein neues Kapitel für den AFC an, das da heißt: Championship. Am 1. Spieltag reist Wrexham zum Premier-League-Absteiger FC Southampton. Ab 13:20 Uhr überträgt Sky Sport Premier League die Partie am Samstag live.

Birmingham noch ohne Ducksch - Brady-Klub startet gegen Ipswich

Bereits am Vortag empfängt ein weiterer Aufsteiger, Birmingham City, im St. Andrew's Stadium den Absteiger Ipswich Town. Schon bald könnte ein alter Bekannter aus der Bundesliga das Trikot der Blues tragen: Marvin Ducksch steht kurz vor einem Wechsel in die zweitgrößte Stadt Großbritanniens. Minderheitseigentümer Tom Brady soll sich persönlich für den Transfer starkgemacht haben und maßgeblich an der Umsetzung beteiligt gewesen sein. In 134 Spielen für Werder Bremen kam der 31-Jährige auf beeindruckende 94 Torbeteiligungen.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Sky Sport hat sich die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Künftig wird Sky Sport umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy anbieten. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte "200-Millionen-Euro-Spiel". Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

In der kommenden Saison zeigt Sky Sport bis zu 304 Spiele aus der EFL, dem Carabao Cup und der Vertu Trophy live. Allein 60 dieser Partien werden im linearen TV übertragen - ein Großteil davon mit deutschem Kommentar. WOW Abonnenten dürfen sich bereits zum Saisonstart auf zusätzliche Livestreams freuen, die in naher Zukunft auch mit Sky Stream und Sky Q verfügbar sein sollen.

