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Drei ARD Radioproduktionen für Prix Italia 2026 nominiert

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Baden-Baden (ots)

ARD Vorjury schickt ein Feature (rbb), ein Hörspiel (NDR/DLF) und ein Musikstück (SWR/WDR) in den internationalen Wettbewerb

Die Hörfunk-Jury der ARD für den Prix Italia hat drei Produktionen nominiert, die sie beim diesjährigen Prix Italia einreichen wird. Der 78. Wettbewerb findet vom 28. September bis 2. Oktober 2026 im italienischen L'Aquila statt. In der Kategorie Feature entschied sich die Vorjury für die rbb Produktion "Chronik einer Abschiebung" von Maria Caroline Wölfle und Johanna Sagmeister, Regie Guiseppe Maio. In der Kategorie Hörspiel wurde die Koproduktion von NDR und DLF "Die Erschöpften" (Text und Regie: Oliver Sturm) ausgewählt. In der Musikkategorie sprach sich die Jury für eine Nominierung der Koproduktion von SWR und WDR "Vier Töne gegen Stalin - Der Fall Schostakowitsch" von Malte Hemmerich (Folgen 1, 2, 4) und Felix Kriewald (Folge 3) aus.

ARD Vorjury unter Vorsitz von Jona Teichmann (Deutschlandradio)

Die Vorjury tagte am 13. Mai unter Vorsitz von Jona Teichmann (Programmdirektorin Deutschlandradio). Die weiteren Mitglieder der ARD Vorjury für den Prix Italia waren in diesem Jahr Gabriela Hermer (rbb), Michael Lissek (SWR), Elena Zieser (WDR), Anette Kührmeyer (SR), Detlef Krenge (BR), Beate Stender (NDR) sowie die Hörfunkkritiker:innen Cosima Lutz und Stefan Fischer. Das Sekretariat für die Einreichungen des ARD Hörfunks liegt beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Es wird von SWR Kulturchef Wolfgang Gushurst verantwortet.

Bedeutendste internationale Auszeichnung für Radio, Fernsehen und Internet

Der Wettbewerb Prix Italia gilt als älteste und bedeutendste internationale Auszeichnung für Radio, Fernsehen und Internet. Öffentlich-rechtliche und private Radio- und Fernsehstationen aus 45 Ländern sind Partner und ständige Teilnehmer des Prix Italia. Organisation und Geschäftsführung liegen bei der italienischen Rundfunkanstalt RAI. Der 78. Prix Italia findet vom 28. September bis 2. Oktober 2026 in L'Aquila statt. Der internationale Wettbewerb wurde 1948 gegründet, zunächst ausschließlich für Radioproduktionen, 1957 kamen Fernsehformate hinzu und schließlich 1998 Web-Projekte.

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