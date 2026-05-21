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Erfolgreich mit Haltung

Die Schwetzinger SWR Festspiele 2026 ziehen Bilanz - Endspurt mit Lea Desandre, Thomas Dunford und dem Ensemble Jupiter

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Stuttgart (ots)

Ein begeistertes Publikum, 46 kostenpflichtige Veranstaltungen mit 87 Prozent Auslastung, rund 1.700 Kinder, Jugendliche und Familien bei den zahlreichen Angeboten der Musikvermittlung, etwa 1.000 Besucherinnen und Besucher bei kostenfreien Veranstaltungen, spannend konzipierte Kirchenkonzerte in Worms und Speyer, ein "Streichquartett-Marathon", ein gefeiertes Mitmach-Konzert in der Orangerie - und ein Motto ("Haltung"), das aufging: "Die Schwetzinger SWR Festspiele", sagt die Festspielchefin Cornelia Bend, "haben mich auch in diesem Jahr wieder beglückt und beseelt. Es hat sich ausgezahlt, dass wir Wagnisse eingegangen sind und Haltung gezeigt haben, auch mit ungewöhnlichen Produktionen, die herausragende Künstlerinnen und Künstler meist speziell für das Festival und für unser Motto konzipiert haben. Beide Opernproduktionen, die Uraufführung von "Malina" über Ingeborg Bachmanns Roman und Monteverdis 'L'Orfeo' mit Valer Sabadus und Julian Prégardien in den Titelpartien, wurden mit Jubel aufgenommen. Auch der Sopranist Maayan Licht, der bei den 'Oper! Awards' zum besten Nachwuchssänger 2025 gekürt wurde, hat uns in einer mitreißenden Neudeutung von Bizets 'Carmen' und bei einem Rezital wieder elektrisiert. Und unsere Konzertprogramme rund um die Flötistin Dorothee Oberlinger, den Dirigenten und Cembalisten Jörg Halubek, das Signum Quartett und die Pianistin Sophie Pacini als Residenzkünstler:innen waren von allerhöchster Qualität."

Klares Profil und höchster künstlerischer Anspruch

"Seit bald 75 Jahren", sagt Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, "gehören die Schwetzinger SWR Festspiele mit ihrem klaren Profil und ihrer großen Reichweite zu den renommiertesten, weit über das Land hinausstrahlenden Festspielen in Baden-Württemberg. Seit Übernahme der künstlerischen Leitung hat Cornelia Bend auch den Aspekt der Musikvermittlung bei den Schwetzinger Festspielen gestärkt, um das Festival für neue Zielgruppen zu öffnen". Matthias Steffan, Oberbürgermeister der Stadt Schwetzingen, betont dieÖffnung des Festivals in die Stadt durch neue Konzertformate wie etwa die Auftritte von Streichquartetten an ungewohnten Orten. "Die Bachmann-Oper und auch 'CarMEN'", so Steffan, "haben mit höchstem künstlerischen Anspruch einzigartige Theatermomente erschaffen, die lange nachhallen."

Begeistertes Publikum vor Ort und in ganz Europa

Anke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate: "Die Schwetzinger SWR Festspiele haben einmal mehr die Menschen in der Region und weit darüber hinaus begeistert. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit des Festspielteams mit den Redaktionen des SWR wurden Sendungen live vor Ort und Social-Media-Inhalte produziert, die Nähe zum Publikum geschaffen haben und auch in diesem Festspieljahrgang sehr viele Familien, Kinder und Jugendliche für die Musik begeistern konnten. Schon die Uraufführung von 'Malina' im Bachmannjahr hat einen starken Festivalstart markiert, dem eine wahre Entdeckungsreise durch die Musik folgte. Ich freue mich sehr, dass die Festspiele nicht nur im SWR-Gebiet, sondern in der ARD und auch über die EBU europaweit noch mehr Menschen erreichen."

Fast alle Veranstaltungen wurden von SWR Kultur aufgezeichnet oder live übertragen, und nach der Sendung stehen sie auf SWRKultur.de zum Nachhören zur Verfügung. Das Konzert des SWR Vokalensembles im Dom zu Speyer und die Koproduktion von Monteverdis "L'Orfeo" mit dem Nationaltheater Mannheim wurden für die ARD Mediathek als Videos aufgezeichnet.

An diesem Wochenende enden die Schwetzinger SWR Festspiele mit Konzerten der Star-Mezzosopranistin Lea Desandre, des Lautenisten Thomas Dunford und des Ensembles Jupiter. Der Titel des Abschlussabends am Samstag mit französischen Arien und Liedern aus dem 17. bis ins 20. Jahrhundert könnte nach dieser Spielzeit passender nicht sein: "Der Traum vom vollkommenen Glück".

75. Jubiläum der Schwetzinger SWR Festspiele 2027

2027 feiern die Schwetzinger SWR Festspiele vom 30. April bis zum 30. Mai ihr 75. Jubiläum. Den Beginn macht eine Wiederentdeckung, Florian Leopold Gassmanns Opera buffa "L'amor artigiano" (Die Liebe unter den Handwerksleuten). Außerdem präsentiert SWR Kultur viele Formate erstmals in Schwetzingen und gestaltet einen ganzen "NEW TALENT Tag". Das komplette Programm der kommenden Saison wird im Herbst 2026 veröffentlicht.

Unterstützt werden die Festspiele vom Land Baden-Württemberg, der Stadt Schwetzingen, dem Rhein-Neckar-Kreis, vom Unternehmen Fuchs SE, den Stadtwerken Schwetzingen, dem Freundeskreis der Schwetzinger SWR Festspiele sowie von privaten Förderern wie der Familie Dres. Eva und Gregor M. Hess und Kooperationspartnern sowie erstmals über drei Jahre hinweg auch vom Sparkassenverband Baden-Württemberg.

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