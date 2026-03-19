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IRIEDAILY und edding starten mit "Permanent Democracy" eine Initiative für eine lebendige Demokratie

Launch am 26. März 2026 in Berlin mit kuratierter "Democracy Journey" durch die Stadt

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Ahrensburg/Berlin (ots)

Die Marke edding und die Berliner Streetwear Brand IRIEDAILY starten die gemeinsame Initiative "Permanent Democracy" und rufen dazu auf, aktiv an einer lebendigen Demokratie mitzuwirken. Anlass ist die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung sowie die Erstarkung antidemokratischer Bewegungen. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und lebt davon, dass Menschen sich für sie einsetzen. Diese Idee fasst der Leitgedanke zusammen: "Permanent Democracy - only good when it's used".

Für die Initiative greifen edding und IRIEDAILY auf das zurück, was beide seit vielen Jahren prägt: Ausdruck als Teil von Kultur und Identität. Daher wird sie durch eine limitierte Streetwear-Kollektion begleitet. Die Designelemente der Kollektion wie das Pattern mit demokratiebezogenen Icons stammen vom Street Art Künstler Hombre SUK. Auf dieser Grundlage ist eine Kollektion aus einem Hoodie, zwei T-Shirts, einer Tote Bag und dem limitierten Demokratiemarker "edding 2029 Permanent Democracy" entstanden. Die Zahl 2029 verweist in dem Zusammenhang auf die nächste Bundestagswahl als Moment demokratischer Weichenstellung. Einige der Pieces setzen auf besondere Details, die Ausdruck im Alltag mitdenken wie beispielsweise die integrierte Markertasche in Hoodie und Tote Bag. Was die Kampagne für sie persönlich und ihr Unternehmen bedeutet, fassen Walt Molt (CEO IRIEDAILY) und Per Ledermann (CEO edding Group) wie folgt zusammen:

"Willkommen in dieser Democrazy! Sie wirkt verrückt, sie wackelt, sie scheint zerbrechlich und genau deshalb müssen wir sie retten. Wir teilen einen einfachen, aber kraftvollen Traum: Dass alle unabhängig von Stärke, Herkunft oder Stimme die gleichen Rechte und Chancen haben. Das ist kein 'nice to have', sondern das Fundament unseres Zusammenlebens. Wir brauchen echte Allyship und kein bloßes Mitlaufen, sondern echtes Einstehen füreinander."

- Walt Molt, CEO IRIEDAILY

"Wir erleben gerade, dass demokratische Grundwerte immer häufiger infrage gestellt werden. Das macht mir persönlich Sorgen. Als Unternehmen können wir nicht einfach wegsehen, wir haben eine Verantwortung, Haltung zu zeigen. Mit dieser Initiative möchten wir daran erinnern, wie wichtig es ist, die eigene Stimme zu nutzen und Demokratie lebendig zu halten. Und vielleicht gelingt es uns sogar, auch andere Unternehmen zu ermutigen, ihren Beitrag zu leisten. Schließlich profitieren wir alle in der Wirtschaft auch ökonomisch von unserer demokratischen Grundordnung."

- Per Ledermann, CEO edding Group

Kick Off der Initiative "Permanent Democracy" am 26. März im IRIEDAILY Brand Store Berlin

Am 26.03.2026 startet die Kampagne mit einer kuratierten Bustour mit dem DemokratieMobil durch das politische Berlin mit Medienvertretungen und Multiplikator*innen unter anderem aus Kunst, Kultur und NGOs. Die Tour führt zu Orten, an denen demokratische Aushandlung und zivilgesellschaftliches Engagement sichtbar werden. Begleitet wird sie von kurzen inhaltlichen Impulsen und einem Workshop zum Schwerpunkt "Mut und Aufbruch in der Demokratie", durchgeführt vom Bildungs- und Sozialwerk. Gleichzeitig wird die Fashion Kollektion im IRIEDAILY Brand Store in Berlin vorgestellt. Dort ist die limitierte Kollektion ab 19 Uhr sowie ab 12 Uhr online auf iriedaily.de erhältlich. Bei jedem Kauf eines Teils der Kollektion erhalten Kund*innen einen Demokratiemarker kostenlos dazu.

Darüber hinaus unterstützt edding im Rahmen der Initiative das DemokratieMobil, indem rund 15 Demokratie-Workshops für insgesamt etwa 450 Schulkinder gespendet werden und so ein wichtiger Beitrag zur Demokratiebildung geleistet wird.

Link zum Kampagnenvideo: https://youtu.be/2G9qdRWBcHQ

Link zur Kampagnenwebseite: https://www.edding.com/de-de/demokratiemarker/

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Über edding

Die Marke edding ist Teil der edding Group und wurde 1960 in Hamburg gegründet. Sie besitzt über sechs Jahrzehnte Expertise in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von zuverlässigen und hochwertigen Markenprodukten. Bekanntgeworden durch seine Permanentmarker umfasst das Sortiment Marker und Schreibgeräte für das Büro, die industrielle Anwendung sowie für die Umsetzung kreativer Ideen. edding Produkte stehen für Ausdruckskraft und sollen Menschen darin bestärken, ihre Gedanken und Ideen auszudrücken und sichtbar zu werden. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und Gesellschaft. Daher folgt das wirtschaftliche Handeln dem Prinzip profit-for: Wirtschaftlicher Erfolg ist kein Selbstzweck, sondern Grundlage für ökologisches und soziales Engagement.

https://www.edding.com/de-de/

Über IRIEDAILY

IRIEDAILY ist eine eigentümergeführte Streetwear-Marke aus Berlin, die seit dem Gründingjahr 1994 geprägt ist von stetigen kreativen Visionen, DIY-Spirit und authentischem Streetwear-Style. IRIEDAILY ist mehr als nur eine Berliner Streetwear-Marke. Es ist eine Geschichte von Freundschaft, Eigenverantwortung, Respekt und dem unermüdlichen Bestreben, der DNA "STAY DIFFERENT" treu zu bleiben. Das zeigt sich in den Kollektionen sowie Unterstützen kultur- und gesellschaftsrelevanter Bereiche. Nachhaltiges Wachstum und verantwortungsvolles Handeln sind für IRIEDAILY essenziell. Das zeigt sich nicht nur in langjährigen Arbeitsverhältnissen, sondern auch in der gezielten Übernahme von Verantwortung für die Arbeitsbedingungen und Löhne der Arbeiter*innen in der verarbeitenden Textilindustrie wie durch die enge Zusammenarbeit mit der Fair Wear Foundation.

www.iriedaily.de

Medienvertretungen können sich für das Launchevent und die "Democracy Journey" akkreditieren. Auf Anfrage stellen wir darüber hinaus gerne weitere Pressefotos, Bewegtbild, Logos und Produktmuster bereit und koordinieren Interviews mit edding (z.B. CEO Per Ledermann) oder IRIEDAILY.

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