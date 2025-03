SWR - Südwestrundfunk

SWR Streaming-Tipps für April 2025

Die April-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR.

"AuthenTisch" ab sofort auf dem SWR Youtube-Kanal

Gesellschaftspolitische Themen, diskutiert von ganz normalen Bürger:innen, ohne Menschen aus Politik oder Wissenschaft, ohne moralischen Zeigefinger - dafür aber mit viel Platz für persönliche Meinungen und Erfahrungen. Das neue Debattenformat wird moderiert von Michael Bollenbacher, doch wer von den ca. 40 Gästen mitdiskutieren darf, entscheiden in erster Linie nicht er oder die Redaktion, sondern ein unbestechlicher Zufallsgenerator. Das Thema der ersten Folge lautet: "Bürgergeld vs. Job: Lohnt sich Arbeit noch?"

Warum anschauen?

So authentisch klingt eine Diskussion über gesellschaftspolitische Themen, wenn wir Menschen aus der Mitte der Gesellschaft miteinander diskutieren lassen - und jeder Meinung Platz geben.

Wo zu finden?

Ab sofort auf dem SWR Youtube-Kanal

"Die Cannabis-Bilanz: Wie viel kiffst du, Deutschland?" ab 29. März in der ARD Mediathek

Das Cannabisgesetz, das am 1. April 2024 in Kraft getreten ist, sollte die Kriminalität senken und Konsument:innen vor Risiken schützen. Ist das gelungen? Um zu analysieren, wie sich der Konsum in Deutschland entwickelt, steigen Forschende unter anderem in die Kanalisation: Der Gehalt des Abbauprodukts Carboxy-THC im Abwasser verrät, wie viel Cannabis die Menschen einer Region konsumieren.

Warum anschauen?

Ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes ziehen Mediziner:innen, Polizei und Justiz mit dem Host von ARD Wissen Frank Seibert Bilanz. Was hat das Cannabisgesetz bislang gebracht?

Wo zu finden?

Ab 29. März in der ARD Mediathek.

"Mein Liebhaber, der Esel & ich" ab 4. April in der ARD Mediathek

Antoinette hat Hals über Kopf eine Wanderreise mit Esel durch die Cevennen gebucht. Sie hofft, dort ihren Geliebten Vladimir zu treffen, der sie versetzt hat, um mit seiner Familie zu reisen. Stattdessen findet sie sich allein mit Esel Patrick, der erwartbar störrisch ist, sich aber als guter Zuhörer erweist. Auf einsamen Trampelpfaden durch malerische Naturkulissen gerät für Antoinette der Weg zum Ziel. Einschließlich diverser unerwarteter Begegnungen, zu denen schließlich auch Vladimir samt Frau und Tochter gehören. Eine Komödie von Caroline Vignal mit Laure Calamy.

Warum anschauen?

Weil Antoinette ein bisschen ungeschickt ist und doch zu sich selbst findet. Weil der Film vergnügt, mit gekonnter Situationskomik und viel Poesie von ihrer Reise erzählt. Und weil die Weite der sommerlichen Cevennen betörend eingefangen ist.

Wo zu finden?

Ab 4. April in der ARD Mediathek.

"Der Palmer Komplex" ab 8. April in der ARD Mediathek

Boris Palmer ist einer der bekanntesten Kommunalpolitiker der Republik und zugleich eine der umstrittensten Gestalten in der politischen Landschaft. Die Doku erzählt die Geschichte des Menschen, in dessen Persönlichkeit sich zentrale Konflikte unserer Zeit spiegeln: der Streit zwischen Ökonomie und Ökologie, die Auseinandersetzung um Rassismus und Wokeness, um Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. Drei Jahre lang begleitet Autor Frank Marten Pfeiffer den Tübinger Oberbürgermeister mit seiner Kamera.

Warum anschauen?

Die Doku gibt persönliche und hautnahe Einblicke eines polarisierenden Politikers und ermöglicht es, den Menschen hinter den Schlagzeilen besser zu verstehen.

Wo zu finden?

Ab 8. April in der ARD Mediathek.

"So isst..." ab 8. April in der ARD Mediathek

Ein wilder, kulinarischer Roadtrip durch Deutschland und Europa in zwölf Folgen. Ein Besuch bei Menschen, die spannende Einblicke in ihre Küchen geben und ihre Lieblingsgerichte präsentieren - vom Food-Blogger bis zur Großmutter. Es geht um Esskultur voller Leidenschaft, Erinnerungen und geheimer Kniffe. Authentisch, nah und mit ganz viel Geschmack. Gedreht wurde im Schwarzwald, in der Pfalz, in Sachsen, im Ruhrgebiet, im Norden Deutschlands, im Allgäu, in Masuren, in Griechenland, auf Sizilien, in Dänemark, in Paris und in Valencia.

Warum anschauen?

Die kulinarische Entdeckungsreise der anderen Art macht Lust auf Kochen und die vielfältigen Menschen und Kulturen hinter den Lieblingsgerichten.

Wo zu finden?

Alle zwölf Folgen ab 8. April in der ARD Mediathek.

"Adoptivbrüder" ab 10. April in der ARD Audiothek, auf Youtube und Spotify

Wer braucht schon Joko und Klaas oder Spongebob und Patrick, wenn es Hannes und Jeremy gibt? Die besten Freunde aus Karlsruhe haben mit Anfang 20 ihr eigenes Social-Media-Business aufgebaut, eine Weltreise gemacht und sich eine riesige Community aufgebaut - jetzt starten sie ihren eigenen Video-Podcast mit wöchentlichen authentischen, ehrlichen und völlig verrückten Gesprächen. Hannes und Jeremy sind sich selten einig, aber genau das macht das Duo aus. Von Dating-Fails über ganz intime Gespräche bis hin zum puren Chaos - hier gibt es alles, was das Leben als junger Erwachsener ausmacht.

Warum anhören?

Intime, authentische Gespräche zwischen den zwei Karlsruhern Hannes und Jeremy, die beste Freunde, Unternehmer und Social-Media-Bekanntheiten sind.

Wo zu finden?

Ab 10. April in der ARD Audiothek, auf Youtube und Spotify.

"Echtes Leben: Die Zeitschenkerin" ab 14. April 2025 in der ARD Mediathek

Die 25-jährige Katharina schenkt als Sterbebegleiterin todkranken Menschen ihre Zeit. Nach dem Abitur absolviert sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Hospiz und entschließt sich dazu, dass der Tod ein fester Bestandteil ihres Lebens wird. Wie lange wird sie sich so intensiv engagieren können? Sie steht kurz vor ihrer Masterarbeit und will eine Ausbildung zur Psychotherapeutin antreten. Wird sie in ihrem Alltag genug Kraft und Zeit finden, um weiterhin Menschen an deren Lebensende zu begleiten?

Warum anschauen?

Die filmische Reportage erzählt von der "Zeitschenkerin" Katharina und ihrem Ehrenamt im Hospiz. Sie erlebt, wie wichtig kleine Glücksmomente für Sterbenskranke und für sie selbst sind.

Wo zu finden?

Ab 14. April in der ARD Mediathek.

"Mein Mensch" ab 16. April in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

Von den Begegnungen im Leben gibt es einige wenige, die alles verändern. Da steht jemand am Abgrund, ist dabei, sich selbst zu verlieren. Und dann ist da plötzlich ein Mensch, der im entscheidenden Moment das Richtige tut oder sagt und einen Schalter umlegt. Birgit zum Beispiel hat ihren seelenlosen Job satt, aber erst durch diesen einen Menschen kommt sie auf eine verrückte Idee. Oder Daniel, der nach einem großen Erfolg als Musiker tief fällt - bis ihm jemand hilft, wieder an sich zu glauben.

Warum anhören?

Jede Folge erzählt eine Geschichte über einen Tiefpunkt im Leben und das Wiederaufstehen. Das inspiriert und macht Mut.

Wo zu finden?

Ab 16. April die ersten beiden Folgen und dann wöchentlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

"Zwei Schüsse ins Herz - Warum musste mein Onkel sterben?" ab 30. April in der ARD Audiothek

1979 wird der Journalist und ehemalige Stern-Reporter Robert Pfeffer in Beirut durch ein Killerkommando ermordet. Bis heute ist unklar, wer die Tat in Auftrag gegeben hat und warum Pfeffer sterben musste. Über 40 Jahre später macht sich sein Neffe, der SWR Redakteur Kilian Pfeffer, auf die Suche nach Antworten. Er spricht mit Augenzeugen, Terrorexperten und Terroristen und stößt auf ein dichtes Netz aus Geheimdiensten und Terrororganisationen. Die Doku-Podcast-Serie begleitet Kilian Pfeffer bei seiner investigativen Recherche und deckt auf, was seit Jahrzehnten verborgen ist. Siebenteilige Serie im Rahmen von "Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste" von SWR3 und rbb24 Inforadio.

Warum anhören?

Wir begleiten Kilian Pfeffer bei einer spannenden, echten Recherche und erhalten gemeinsam mit dem Host nach und nach neue Informationen und Hinweise. Dabei lernen wir viel über den Nahen Osten der 70er-Jahre und seine Auswirkungen auf die Gegenwart.

Wo zu finden?

Ab dem 30. April jede Woche eine Folge in der ARD Audiothek und auf Drittplattformen.

