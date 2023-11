SWR - Südwestrundfunk

"Die Beatrice Egli Show" am Samstag im Ersten

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Baden-Baden (ots)

Musik- und Unterhaltungsshow mit Beatrice Egli am 11. November 2023, 20:15 Uhr / danach auch in der ARD Mediathek / u. a. mit Howard Carpendale und Maite Kelly

Beatrice Egli freut sich mit dem SWR auf eine neue Ausgabe ihrer Samstagabend-Show: "Die Beatrice Egli Show" wird am Samstag, 11. November 2023, um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist danach auch in der ARD Mediathek zu sehen. Gastgeberin Beatrice Egli legt Wert auf musikalische Vielfalt und begrüßt prominente Gäste. Mit dabei sind u. a. Howard Carpendale, Melissa Naschenweng, Maite Kelly, Sasha, Karat, Matteo Bocelli, Heinz Rudolf Kunze, Christin Stark, Gregor Meyle, DJ Ötzi, Oli.P, die Söhne Mannheims mit Clara Louise, Peggy March, die Esteriore Brothers, ein Udo-Jürgens-Special mit Pepe Lienhard und dem Berliner Kinder- und Jugendchor "Friedrichshainer-Spatzen", "TINA - Das Tina Turner Musical" aus Stuttgart sowie als Begleitung das Landesjugendorchester Berlin. Das Schweizer Fernsehen SRF sendet am Samstag, 2. Dezember 2023, um 20:10 Uhr. Es ist die vierte Ausgabe der Show, die es seit April 2022 gibt.

Beatrice Egli: "Die emotionalste Show, die ich je gemacht habe"

"Ich freue mich gemeinsam mit meinen Gästen und dem Publikum auf einen emotionalen, herzerwärmenden Abend zum Mitsingen, zum Mitlachen und Mitfühlen. Denn es wird, glaube ich, die emotionalste Show, die ich je gemacht habe", sagt Beatrice Egli: "Schön finde ich auch, dass alle Sängerinnen und Sänger eine Geschichte dabeihaben. Und die möchte ich erzählen, möchte sie mit den Menschen teilen. Es wird Samstagabend-Unterhaltung für die ganze Familie. Ich werde wieder mein volles Herz geben." Beatrice Egli selbst wird in der Show musikalisch mit eigenen Titeln sowie als Duett-Partnerin auf der Bühne stehen.

Show-Kooperation zwischen SWR, MDR und SRF

"Die Beatrice Egli Show" ist Teil einer Show-Kooperation von SWR, MDR und SRF. Sie wird gemeinsam mit Kimmig Entertainment produziert. Musik und Unterhaltung stehen im Mittelpunkt. Zum Programm gehören Künstler:innen unterschiedlichster musikalischer Richtungen und Nationalitäten.

"Die Beatrice Egli Show" im Fernsehen

Samstag, 11. November 2023, 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 2. Dezember 2023, 20:10 Uhr, SRF 1

"Die Beatrice Egli Show" in der ARD Mediathek

Nach Ausstrahlung im Ersten gibt es "Die Beatrice Egli Show" auch in der ARD Mediathek

Informationen, Fotos und ein Video unter http://swr.li/die-beatrice-egli-show-am-samstag-im-ersten

Fotos auf www.ARD-foto.de

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell