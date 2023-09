Stein Hanel GmbH

Tag des Grabsteins 2023 - Seelentröster stehen im Mittelpunkt

Leutershausen (ots)

Am Samstag, den 21. Oktober 2023, stehen beim Tag des Grabsteins die besonderen Gedenksteine im Fokus. Seit bereits fünf Jahren können sich an diesem Tag Interessierte bundesweit bei ihrem Steinmetz vor Ort über den Grabstein informieren, sei es zur möglichen Gestaltung, zu Preisen oder zur Geschichte. Nachdem sich der Aktionstag in den letzten Jahren etabliert hat, wird er in diesem Jahr erstmalig auch vom Deutschen Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV) unterstützt.

Tradition der Trauerrituale

Grabsteine sind weltweit ein sichtbares Zeichen des Andenkens und der Dankbarkeit in verschiedenen Kulturen und Religionen. Sie bieten Trost und Halt, besonders in Zeiten, in denen nur noch die Erinnerungen bleiben. Gräber sind Orte dieser Erinnerung und der Trauerverarbeitung. Der Besuch am Grab eines geliebten Menschen ist ein zentrales Trauerritual, das nachweislich hilft, den Verlust zu bewältigen. Die Forschung belegt, dass Trauerrituale bei Verlusten helfen. Individuell gestaltete Gräber ermöglichen es Angehörigen, für ihre Verstorbenen noch "etwas tun zu können". Grabsteine sind Seelentröster, die Erinnerungen verbinden und Trost spenden.

Schöne Gedenkzeichen können heute modern und zeitlos zugleich sein. Das Steinmetzhandwerk vereint Kreativität und handwerkliches Geschick, um einzigartige Denkmäler für Verstorbene zu schaffen.

Initiator Alexander Hanel

Initiator Hanel ist der bekannteste deutsche Experte für Grabmalgestaltung. Mit dem Tag des Grabsteins möchte Alexander Hanel nun dieses Zeichen der Erinnerung in den Mittelpunkt stellen. Hanel, in deutschen Medien der meistgenannte Friedhofsexperte und Steinmetz, der ebenfalls den Friedhofskulturkongress, einen Fachkongress über die Zukunft der Friedhöfe, ins Leben gerufen hat, schuf mit Rokstyle das erste Fashionlabel für Grabsteine. Für dieses erhielt er zahlreiche Preise für Innovation, Design, Nachhaltigkeit und Qualität. Er steht gern für Interviews bereit.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zum Tag des Grabsteins auf www.tagdesgrabsteins.de

