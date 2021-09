Stein Hanel GmbH

Tag des Grabsteins 2021: Vergangenheit und Zukunft der Friedhöfe

Bild-Infos

Download

Leutershausen (ots)

Tage der Erinnerung zum Verlust eines geliebten Menschen sind für Millionen von Angehörigen sehr wichtig. Dieses Jahr findet am Samstag 16. Oktober 2021 der "Tag des Grabsteins" statt. An diesem Datum steht der Gedenkstein einen Tag lang im Mittelpunkt. Seit der Premiere 2018 können sich Interessierte bundesweit bei ihrem Steinmetz vor Ort über den Grabstein informieren, sei es zur möglichen Gestaltung, zu Preisen oder zur Geschichte. Auch Führungen zur Geschichte der Grabsteine und der Friedhöfe haben sich am Tag des Grabsteins etabliert.

Grabsteine haben lange Tradition

Grabsteine haben sich in verschiedenen Kulturen und Religionen weltweit zu einem sichtbaren Zeichen des Andenkens und der Dankbarkeit entwickelt. Damals wie heute geben Rituale und Symbole Menschen Halt. Vor allem dann, wenn nur noch die Erinnerung lebt. Das Grab ist Ort dieser Erinnerung sowie ein Ort, an dem Trauer erlebt und verarbeitet werden kann. Der Besuch am Grab ist daher ein wichtiges und zentrales Trauerritual für die Bewältigung des Verlustes.

Der Friedhof ist auch der Ort, an dem Rituale wie das Anzünden eines Lichts stattfinden. Seit Jahrhunderten gibt es diesen und ähnliche Bräuche, die wir Menschen verinnerlicht haben. Die Forschung hat zweifelsfrei nachgewiesen, dass Trauerrituale helfen, bei Verlust eines geliebten Menschen besser zu Recht zu kommen. Diese Rituale sind ein Bedürfnis und können am Friedhof individuell gelebt werden. Eine personenbezogene Grabgestaltung, die den menschlichen Bedürfnissen entgegenkommt, und für Verstorbene noch "etwas tun zu können", ist das, was sich Angehörige oft wünschen. Dabei zeigt sich in den letzten Jahren, dass sowohl die Gräber, als auch die Bepflanzungsflächen kleiner werden - da die Nachfrage nach Urnengrabanlage in den letzten Jahren gestiegen ist.

Initiator Hanel ist bekanntester deutscher Experte für die Grabmalgestaltung

Mit dem Tag des Grabsteins möchte Initiator und Friedhofsexperte Alexander Hanel nun dieses Zeichen der Erinnerung in den Mittelpunkt stellen. Hanel, in deutschen Medien der meistgenannte Friedhofsexperte und Steinmetz, der ebenfalls den Friedhofskulturkongress, einen Fachkongress über die Zukunft der Friedhöfe, ins Leben gerufen hat, schuf mit Rokstyle das erste Fashionlabel für Grabsteine. Für dieses erhielt er mehrere Preise für Innovation, Design, Nachhaltigkeit und Qualität, wie beispielsweise den German Brand Award, den German Design Award, den Plus X Award, den Bestattungen Award und den Green Product Award.

Mehr Informationen zum Tag des Grabsteins unter www.tagdesgrabsteins.de .

Eine ausführliche Broschüre zum Tag des Grabseins ist hier zu finden: http://www.tagdesgrabsteins.de/uploads/tdg_folder_final.pdf

Original-Content von: Stein Hanel GmbH, übermittelt durch news aktuell