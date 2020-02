Stein Hanel GmbH

Erstes Shop in Shop System für Grabsteine gewinnt Design Award

Grabsteinmarke Rokstyle setzt nachhaltige Expansion fort

Bild-Infos

Download

Leutershausen (ots)

Die Grabsteinmarke "Rokstyle" erhält den German Design Award 2020 in der Kategorie Retail für das erste "Shop in Shop System" für Grabsteine. Zusammen mit dem führenden Unternehmen im Ladenbau, der BK Group aus Endsee, wurde ein außergewöhnliches, komplett neues System zur Präsentation von Grabsteinen entwickelt. Dies soll auf ansprechende aber pietätvolle Art und Weise die Produktpräsentation in einem sensiblen Bereich ermöglichen.

Rokstyle gilt als Innovationstreiber in der Branche. Angefangen hat alles 2013 mit einer Idee von Gründer Alexander Hanel, der mit Rokstyle das erste Fashionlabel für Grabsteine gründete. Die Idee kam an: zahlreiche Auszeichnungen, eine umfangreiche, auch internationale Berichterstattung und hunderte Händler in mehreren Ländern sind Ausdruck des rasanten Wachstums und des Erfolges der Designmarke für Grabsteine.

"Die in der Branche einmalige Produkt- und Markenpräsentation sorgt für Aufmerksamkeit und weckt Neugier und Interesse. Zugleich verhält sich das Design der Thematik entsprechend sehr dezent und vermittelt ein Gefühl der Ruhe, Andacht und Stille, in der das moderne und ansprechende Design der Grabsteine sehr schön zur Geltung kommt." so die Jurybegründung zur dritten Auszeichnung von Rokstyle beim German Design Award.

Rokstyle-Chef Alexander Hanel sagt: "Wir freuen uns im Besonderen über diese außergewöhnliche Auszeichnung, da diese unsere innovative und unkonventionelle Entwicklung in der Branche eindrucksvoll bestätigt."

Hanel ruht sich auf den Lorbeeren nicht aus. Er hat mit "Rokstyle Living" schon die nächste Marke gegründet, die für schöne Natursteinideen in Wohnräumen steht. Hierfür gab es mit dem weltgrößten Innovationspreis, dem Plus X Award, bereits die nächste Auszeichnung.

Mehr Informationen: https://www.rokstyle.de/

