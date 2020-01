woom Kinderfahrräder

woom gewinnt zum zweiten Mal den Design & Innovation Award

Mountainbike und Outdoor Jacke ausgezeichnet

Der Innovationsgeist des Klosterneuburger Kinderfahrradherstellers woom wurde mit einem wichtigen Preis belohnt - dem Design & Innovation Award, für welchen Produkte real getestet und kritisch fundierte Aussagen getroffen werden. Über zwei Wochen lang wurden Räder und Zubehör in den malerischen Südtiroler Bergen in San Vigilio von einem 30-köpfigen ExpertInnenteam auf Herz und Nieren erprobt. Eingereicht wurden Produkte aus elf Ländern, bereits 2018 wurde der woom Helm mit dem begehrten Award bedacht.

OFF Mountainbike "super cooles Design"

Gewonnen hat die neue woom Mountainbike-Kreation: woom OFF, ultraleicht in edlem Schwarz-Silber, ergonomisch angepasst. In der Jury-Begründung heißt es: "Kids-Spezialist woom versteht es wie fast kein anderer, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden: einstellbare Reichweite der Bremshebel, kurze Kurbeln (...), das Design ist schlicht sowie super cool und die Verarbeitungsqualität hochwertig." https://bit.ly/3aekfU4

Das Mountainbike ist in drei Größen erhältlich, für Sechs- bis Vierzehnjährige, mit einem Gewicht ab 7,8 kg für 699 EUR.

Adventure Jacke "überzeugt mit smarten Details"

Ebenfalls gewonnen hat das Prunkstück des kürzlich releasten woom Outdoor-Modelabels WORN TO BE WILD - die Adventure Jacke: mit integrierten Handschuhen und herausnehmbarer Innenjacke. Eine schöne Anerkennung für die kreativen Köpfe von woom, die sich erfolgreich ins Modesegment vorgewagt und eine innovative eigene Linie geschaffen haben, die Alltag und Radfahren kombiniert. Die sportlichen Teile können auch in Kindergarten und Schule getragen werden, denn sie offenbaren ihre Radsport-Features - wie etwa Rückentasche für Proviant oder weiter Radler-Schnitt bei den Jeans - erst bei näherer Betrachtung. https://bit.ly/38aZc2H

Jacke erhältlich in Sonnengelb und Navy im woom online Shop in fünf Größen von 110/120 bis 150/160 für 149 EUR.

Vielfach ausgezeichnetes Unternehmen

Der Award wird seit 2013 jährlich vergeben. Er ist Gütesiegel und Benchmark für herausragende Produkte der Bikewelt und schafft Orientierung in einer Flut von Trends am Bikemarkt. woom darf sich über zahlreiche Auszeichnungen der letzten Jahre freuen und erhielt u.a. den IF Design Award, den Reddot Design Award, den Eurobike Design Award u.v.a. mehr.

Über woom: Die leichtesten Serien-Kinderräder weltweit

woom hat das Radfahren für Kinder neu durchdacht und als Pionier für superleichte, ergonomische Räder neue Maßstäbe gesetzt. Mit den ultraleichten, perfekt auf das Fahrverhalten und die Anatomie von Kindern angepassten Rädern für Eineinhalb- bis Vierzehnjährige fühlen sich Anfängerinnen und Anfänger auf Anhieb sicher und lernen deutlich schneller Radfahren. Gegründet 2013 ist woom mittlerweile eine internationale Marke mit beeindruckender Expansion. Das Portfolio wird laufend erweitert. woom erschafft eine vielfältige Welt aus Rädern, Zubehör, Accessoires und Bekleidung. Heute ist das junge Unternehmen in 30 Ländern weltweit präsent, neben der DACH-Region auch in den USA.

