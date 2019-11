woom Kinderfahrräder

Bells for a Better Life - Zu Weihnachten läutet woom die Fahrradglocken

Im November und Dezember spendet woom den Reinerlös aus dem Verkauf aller Radklingeln für ein Projekt in Sambia, das Kinder mit Fahrrädern ausstattet.

Ein Fahrrad kann ein Tor zur Welt sein - etwa in Sambia. Dort baut die Hilfsorganisation World Bicycle Relief robuste Fahrräder, vor allem für Mädchen, die damit den weiten Weg zur Schule zurücklegen und über Bildung den Weg aus der Armut finden können. Um diese wirkungsvolle Idee zu unterstützen, hat sich woom die Spendenaktion "Bells for a Better Life" ausgedacht.

Klingeln für die Zukunft

Im Verkaufszeitraum vom 1. November bis 24. Dezember 2019 spendet der österreichische Kinderfahrradhersteller den gesamten Reinerlös aller verkauften Fahrradklingeln (BING Fahrradklingel und die melodische VIENNA BELL Fahrradklingel) an World Bicycle Relief. "Mit einem Fahrad können Menschen dort ihr Leben verbessern, das ist beeindruckend", so woom-CEO Christian Bezdeka. woom hat dafür eine Landingpage mit Video gestaltet und wird den Aufruf zum caritativen Klingelkauf über sämtliche Infokanäle kommunizieren. "Wenn unsere Community ihren Weihnachtsbaum auch mit woom Bells behängt, werden in Sambia mehr Kinder ein schönes Weihnachten erleben", so CEO Bezdeka.

Büffelstarke Bikes, durchdacht wie ein woom

Die Fahrräder von woom und World Bicycle Relief haben einige Ähnlichkeiten: Sie sind hochqualitativ, langlebig und bis ins Details durchdacht. Aber woom Bikes sind federleicht und sportlich, während ein Buffalo von Bicycle Relief ein 23 kg schweres Transportmittel ist - massiv, mit gebogenem Rahmen auch für Frauen mit Wickelröcken, sehr starken Bremsen und einem für 100 kg zugelassenem Gepäckträger, mit dem schon mal Ziegen transportiert werden können. Die Montage erfolgt vor Ort, es werden lokale MechanikerInnen ausgebildet als Hilfe zur Selbsthilfe.

Mountainbike unterm Weihnachtsbaum

Für woom ist es die erste weihnachtliche Spendenaktion in der Firmengeschichte: "Unser Unternehmen wächst und gedeiht, rascher als wir es jemals erträumt haben. Es ist schön, dass wir nun einen kleinen Beitrag leisten können, in einem Land, wo Radfahren einen existentiellen Nutzen stiftet", so Christian Bezdeka.

Und wer noch eine Geschenksidee für Europa sucht: wie wäre es mit dem neuen woom OFF Mountainbike: ultraleicht, ergonomisch, in elegantem Schwarz-Silber.

