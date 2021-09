Stein Hanel GmbH

Rokstyle: Grabsteinhersteller wird Teil der deutschen Design-Erfolgsgeschichte

Auszeichnung als "Große deutsche Marke" für das erste Fashionlabel für Grabsteine

Leutershausen

Seit 2013 veröffentlicht der Rat für Formgebung (German Design Council) alljährlich die Publikation "Große deutsche Marken". Sie listet ausgewählte, herausragende Markenhighlights. Ob gestalterischer Meilenstein der Designkultur oder durch eine besondere Innovation herausragend: "Die großen deutschen Marken" spiegeln die gesamte Bandbreite der deutschen Industrie wider. Das Auswärtige Amt und die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" vertreiben die Schrift weltweit unter dem Titel "The Major German Brands". Ziel ist es, die Relevanz von Design und strategischer Markenführung für den weltweiten Erfolg deutscher Unternehmen zu unterstreichen. Die Initiative macht auch deutlich, dass "designed in Germany" längst mit dem Prädikat "Made in Germany" mithalten kann. Denn: "Wirtschaftlicher Erfolg und eine starke Marke gehören untrennbar zusammen", so die Macher des German Design Council.

Dass mit Rokstyle ausgerechnet eine Designmarke für Grabsteine nun zu diesem Kreis, den Eckpfeilern der deutschen Wirtschaft und den namhaften deutschen Marken zählen darf, hat der Gründer und Chef von Rokstyle, Alexander Hanel, zu verantworten. Der Unternehmer wurde von der Süddeutschen Zeitung als "Karl Lagerfeld des Friedhofs" und "Pioneer seiner Branche" tituliert. Hunderte Medienberichte brachten der Designmarke große Aufmerksamkeit und nachhaltige Popularität. "Rokstyle" wurde schon 2013 im regionalen Umfeld in Mittelfranken ins Leben gerufen. Die damals kurios anmutende Idee wurde zur Erfolgsgeschichte. Heute ist die Marke international vertreten und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Mittlerweile sind die besonderen Grabsteine und der Grabschmuck international bei über 550 Händlern erhältlich.

Nach zahlreichen Ehrungen ist für Rokstyle-Chef Hanel die Auszeichnung für die Marke, die bisher wichtigste: "Mit Rokstyle ist es gelungen Neues zu wagen und Hinterbliebenen nicht nur besondere Grabzeichen anzubieten, die hohen, individuellen Ansprüchen gerecht werden, sondern auch eine Marktveränderung herbeizuführen. Zu den großen deutschen Marken zu gehören ist eigentlich unglaublich. Daher unterstreicht es die geleistete Arbeit in den letzten Jahren, was uns ganz besonders freut."

