VOX Television GmbH

Der große Showdown: Tim Mälzer vs. Jamie Oliver

"Kitchen Impossible", Folge 7, am 15.6., 20:15 Uhr bei VOX und jetzt schon auf RTL+

Köln (ots)

In der spektakulären Jubiläumsstaffel von "Kitchen Impossible" kommt es jetzt zum Duell der Koch-Giganten: Tim Mälzer vs. Jamie Oliver! Ein Showdown, der die Herzen aller Food-Fans höherschlagen lässt.

Jamie Oliver fordert Tim Mälzer in London mit einem britischen Klassiker heraus: Beef Wellington. Für den Londoner Koch ist das Gericht ein Stück Kindheit, welches in seinen Augen nur von Chefkoch Calum Franklin so gut zubereitet werden kann, wie er es von seinen Eltern kennt. Tim Mälzer nimmt die Herausforderung an, während er den britischen Starkoch auf völlig unbekanntes Terrain schickt: Auf ihn wartet das burmesische Gericht "Mohinga".

Zum wahren Highlight kommt es dann beim krönenden Abschluss der Folge: Beide treffen sich in einer Küche, um das gleiche Gericht unter den Augen ihres kulinarischen Mentors, der italienischen Kochlegende Gennaro Contaldo, nachzukochen. In seinem ehemaligen Restaurant "Passione", war die Herstellung der sardischen Culurgiones die größte Herausforderung: "Diese Challenge war wirklich hart. Gennaro wusste genau, dass Culurgiones eine der schwierigsten Pastas ist, die man zubereiten kann. Sie ist extrem anspruchsvoll. Und er hat über Jahre hinweg gesehen, wie ich immer wieder daran gescheitert bin. (...)", so Jamie Oliver. Für Gennaro Contaldo und seine berühmtesten Schützlinge wird diese Challenge zu einer emotionalen Reise in ihre Vergangenheit.

Hier geht es zum Interview mit Jamie Oliver. Hier alle weiteren Infos in der Pressemappe. Weiter geht es dann am 22.6., 20:15 Uhr, mit dem großen Staffelfinale: Tim Mälzer kocht gegen Tim Raue in Brasilien und Dänemark.

Zum 50. Geburtstag von Jamie Oliver: RTL Living zeigt ausgewählte Highlights

RTL Living feiert den britischen Publikumsliebling mit einer besonderen Aktion: Vom 24. Mai bis zum 30. Juni 2025 können Zuschauer hier auf RTL+ die jeweils erste Folge von insgesamt 15 Jamie-Oliver-Formaten kostenfrei streamen.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell