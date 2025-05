VOX Television GmbH

"Kinder und Leggings sagen immer die Wahrheit!"

Daniela Katzenberger mit neuen Folgen ab 6. Juni bei VOX

Deutschlands Kultblondine geht wieder auf Sendung: Nach dem Erfolg der ersten Staffel, startet Daniela Katzenberger ab dem 6. Juni um 20:15 Uhr bei VOX in die zweite Staffel ihrer Doku-Serie - schlagfertig wie eh und je, aber auch nahbar und emotional. In acht neuen Folgen begleitet VOX Daniela zwischen Medaillen-Hoffnungen, Tüllträumen und geht gemeinsam mit der Kult-Katze auf Spurensuche in die Kindheit.

Daniela und Lucas erneuern zum zehnjährigen Jubiläum ihr Ehe-Gelübde, dieses Mal stilecht in Las Vegas! Tochter Sophia hilft beim Brautkleidkauf, denn Daniela weiß "Kinder und Leggings sagen immer die Wahrheit!". Und Daniela tritt in Las Vegas beim WFF Miss Universe Award an, als Mitglied des offiziellen deutschen Nationalteams. ("Eineinhalb Jahre Vorbereitung für diesen Moment - das kann einen schon zerstören!"). Zurück in Deutschland macht die Katze eine Reise in ihre Vergangenheit - und landet in ihrer ersten eigenen Wohnung. Hier hat sie mit ihren Stöckelschuhen von damals bis heute einen bleibenden Eindruck im Laminat hinterlassen. Die Wohnung weckt alte Erinnerungen ("Es tut so gut, dass sich nicht alles ändert, dass es auch Dinge gibt, die gleich bleiben. Es ist mein altes Leben, da komme ich her."). Ein besonders emotionaler Moment wird für die Katze das Wiedersehen mit ihrer früheren Nanny Gaby ("Ich habe die Gaby geliebt, ich liebe sie immer noch. Sie war für mich wie eine zweite Mama".). Außerdem: Daniela lässt sich hautnah bei ihrem Rote-Teppich-Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis begleiten - inkl. Styling-Verwandlung und Frisuren-Panik ("Ich mache es jetzt einfach dunkel. Dann sehe ich die Scheißfrisur nicht mehr. So macht der Lucas auch daheim sauber. Der macht das Licht aus."). Tochter Sophia wird wenig später ihren ersten Rote-Teppich-Auftritt mit Mama Daniela und Papa Lucas Cordalis haben. ("Mein Kind wird nie rauchen, weil ich es vorlebe. Aber dafür hat sie ein Tages-Make-up wie Olivia Jones. Es gibt Schlimmeres.").

Sendetermin: "Daniela Katzenberger", VOX-Doku-Soap, Staffel 2, Start am Fr., 06. Juni, in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr bei VOX. Alle acht Folgen sind außerdem immer 7 Tage vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar. "Daniela Katzenberger" ist eine Produktion der EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von VOX.

