Das Tauschkonzert startet am 22. April bei VOX in eine neue Staffel

Chartstürmer, Newcomer, Musiklegenden: "Sing meinen Song" hat sie alle!

Musikalische Gänsehautmomente, unerwartete Interpretationen und ganz viel Gefühl: Die preisgekrönte Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" kehrt mit der 12. Staffel zurück und sorgt ab dem 22. April um 20:15 Uhr bei VOX wieder für magische TV-Momente.

Sieben außergewöhnliche Künstlerinnen und Künstler tauschen auf der legendären "Sing meinen Song"-Couch in Südafrika ihre größten Hits - und nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise der Extraklasse. Dabei treffen etablierte Musikgrößen auf spannende Newcomer und die musikalische Bandbreite reicht von Singer-Songwriter über Elektro-Pop bis hin zu Rap. Bekannte Songs werden völlig neu performt, überraschende Duette entstehen - und die Künstlerinnen und Künstler zeigen sich von einer ganz neuen Seite. Mit dabei sind: Deutsch-Pop-Ikone Mieze Katz (MiA.), deren Band mit Songs wie "Tanz der Moleküle" die deutsche Musiklandschaft prägte, und Singer-Songwriterin Madeline Juno, die mit ihren letzten beiden Alben die Charts eroberte und 2025 ihr nächstes Studioalbum "Anomalie Pt.1" veröffentlicht. Auch "Sing meinen Song"-Wiederkehrer Michael Patrick Kelly, der mit Hits wie "Wonders" und "Beautiful Madness" international große Erfolge feierte, kehrt zurück. Singer-Songwriter Bosse begeistert mit tiefgründigen Texten und landete mit Songs wie "Schönste Zeit" und "Der letzte Tanz" zahlreiche Hits. Für frischen Wind sorgt Boki, der als Teil der Band ClockClock mit Songs wie "Sorry" und "Someone Else" mehrere Platz-1-Hits verbuchte. Rapper FiNCH hat sich in der Musikszene längst etabliert und überraschte zuletzt mit seinem Schlager-Duett mit Matthias Reim, das sowohl in die Rap- als auch in die Schlagercharts einstieg.

Gastgeber - und mittlerweile ein echtes "Sing meinen Song"-Urgestein" - ist Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding, der mit Alben wie "Konturen" und "Plan A" nicht nur Gold- und Platinstatus erreichte, sondern längst zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern zählt. Und auch in dieser Staffel gibt es ein ganz besonderes Highlight: Diesmal sorgen "Die Fantastischen Vier" als Special Guests für einen einzigartigen Abend. Die Pioniere des deutschen Hip Hop feiern 2025 ihr 36-jähriges Bühnenjubiläum und blicken auf eine beispiellose Karriere mit unzähligen Chart-Hits zurück.

Johannes Oerding im Interview

Gastgeber Johannes Oerding erlebt die Magie von "Sing meinen Song" jedes Jahr aufs Neue. Besonders fasziniert ihn, wie sehr alle ihre Emotionen zulassen: "Die vertraute Atmosphäre vor Ort sorgt dafür, dass sich die Künstler öffnen. Und wenn dann noch jemand kommt und deinen Song auf so respektvolle und besondere Art und Weise singt, dann drückt das auf Knöpfe, die man bisher nicht kannte." Im Audio-Interview spricht Oerding darüber, wie sich die Musiker:innen auf die außergewöhnliche Sendung vorbereitet haben, warum für ihn Charaktere wichtiger als die Musik sind - und wie die besondere Dynamik in Südafrika die Show jedes Jahr aufs Neue so einzigartig macht.

Eine Staffel voller musikalischer Highlights: Das sind die Ausstrahlungstermine

Jede Woche steht ein Künstler oder eine Künstlerin im Rampenlicht und bietet die eigenen Hits zum Tausch an - mit einer Ausnahme von Johannes Oerding, der seinen Abend an "Die Fantastischen Vier" abgibt:

Folge 1 - Bosse (Dienstag, 22.04.2025)

Folge 2 - Michael Patrick Kelly (Dienstag, 29.04.2025)

Folge 3 - Die Fantastischen Vier (Dienstag, 06.05.2025)

Folge 4 - Mieze Katz / MiA. (Dienstag, 13.05.2025)

Folge 5 - FiNCH (Dienstag, 20.05.2025)

Folge 6 - ClockClock (Dienstag, 27.05.2025)

Folge 7 - Madeline Juno (Dienstag, 03.06.2025)

Folge 8 - Duette-Abend (Dienstag, 10.06.2025)

Die Songübersicht zur Staffel gibt es hier in der Pressemappe.

Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind 7 Tage nach TV-Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf RTL+ abrufbar sowie ab Folge 2 jeweils ab 20:15 Uhr bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und zwei Jahre lang nach Ende der Staffel verfügbar.

Das offizielle Album zur Sendung

Nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den Charts ist das VOX-Format seit jeher ein voller Erfolg. Die bisher erschienenen 17 Alben zur Sendung erreichten insgesamt fünffachen Platin- und sechsfachen Goldstatus und über 750 Mio. Streams. Am 16. Mai 2025 erscheint "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 12" als Deluxe Digipack mit den 43 Tauschsongs und 7 Duetten auf insgesamt drei CDs und aufwändig gestaltetem Booklet. Heute startet hier der Vorverkauf des Albums.

"Die Story" im Anschluss an das Tauschkonzert:

Auch direkt nach "Sing meinen Song" bleibt es spannend: Ab dem 22. April um 22:15 Uhr zeigt VOX in "Die Story", was die Musikerinnen und Musiker abseits der großen Bühne bewegt. In einem Haus am See, eine Stunde von der Hauptstadt entfernt, lassen sie den Trubel hinter sich und gewähren ganz neue Einblicke. Es geht um Freundschaft, Glück und Chancen - aber auch um die prägenden Momente ihrer Karriere. Dafür begleitet "Die Story" die Künstlerinnen und Künstler im Alltag, bei Terminen und auf einer Reise in ihre Vergangenheit. Eine musikalische Spurensuche, die sie von einer ganz neuen Seite zeigt...

Ebenfalls ab dem 22. April zeigt VOX im Anschluss an "Sing meinen Song" und "Die Story" um 23:15 Uhr das RTL+ Original "Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour" sowie "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" in einer TV-Erstausstrahlung.

Interviews mit den Künstlerinnen und Künstlern der 12. Staffel

