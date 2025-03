VOX Television GmbH

Letzte Chance für drei Investoren: Wer holt die besten Deals?

"Die Höhle der Löwen" kehrt am 28. April zurück ins TV - erstmals vorab auf RTL+

Köln (ots)

Endlich wird wieder gepitcht, verhandelt und investiert - denn die preisgekrönte Gründer-Show "Die Höhle der Löwen", produziert von Endemol Shine Germany, kehrt zurück und startet am 28. April 2025 in ihre 17. Staffel. Mit im Gepäck: neue Gründer, spannende Deals und ein Abschied von drei Löwen.

VOX zeigt acht neue Folgen immer montags um 20:15 Uhr. Erstmals sind alle Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar - hier beginnt die Staffel also schon am 21. April um 20:15 Uhr. Damit haben Gründungs- und Innovationsfans die Möglichkeit, die Deals noch vor der TV-Premiere zu verfolgen.

Neue Staffel, letzte Deals für drei Löwen: In der neuen Staffel treten Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty-Expertin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer und Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler an, um in vielversprechende Ideen zu investieren. Zudem kämpfen ein letztes Mal Konzernchef Nils Glagau, Meinungsmacherin und Diversity-Expertin Tijen Onaran und Food-Experte Tillman Schulz um die besten Deals. Für die drei Investoren wird es die Abschiedsstaffel.

Auch in der 17. Staffel wagen sich wieder mutige Gründerinnen und Gründer vor die Löwen - mit innovativen Geschäftsideen, großen Visionen und der Hoffnung auf das entscheidende Investment. In der Frühjahrsstaffel können sich die Zuschauer:innen u.a. auf folgende Highlights freuen: ein Start-up, das alle Löwen begeistert, ein Produkt, das vielleicht gar nicht verkauft werden darf, und Investoren, die sich in der Sauna, unter der Dusche oder beim 80er-Aerobic in Retro-Outfits wiederfinden. Dazu gibt es Promialarm in der Höhle: Skisprunglegende Sven Hannawald, die Promiköche Meta Hiltebrand, Lucki Maurer und Mike Süsser sowie Schauspieler Steve Windolf ("Starfighter - Sie wollten den Himmel erobern") stellen sich den Investoren. Weitere Highlights der Staffel sind hier in der Pressemappe zu finden.

"Die Höhle der Löwen" - ab 28. April immer montags um 20:15 Uhr bei VOX und bereits ab 21. April vorab auf RTL+.

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell